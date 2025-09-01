Za nami festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji, który został podzielony na trzy wydarzenia. 31 sierpnia odbył się koncert Przebój Lata Radia Zet i Polsatu. Na scenie w Kielcach zaprezentowały się największe gwiazdy z polskiego show-biznesu. Widzowie posłuchali m.in. Edyty Górniak, Beaty Kozidrak oraz Roksany Węgiel. Nie zabrakło także Dody.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o przyjaciółkach. Co za słowa

Doda pokazała, co działo się na koncercie. Tego nie było widać w telewizji. "Muszę z ochroną walczyć"

Operator kamery, który pracował przy koncercie Przebój Lata Radia Zet i Polsatu, udostępnił na InstaStories, co działo się podczas występu Dody. Musiał podążać za wokalistką, która zeszła ze sceny i przechodziła koło publiki. W pewnym momencie delikatnie pchnął ochroniarza, aby uzyskać jak najlepsze ujęcia. "Muszę z ochroną walczyć, żeby pokazać Dodę" - napisał. Wokalistka udostępniła wspomniany kadr na swoim instagramowym profilu. Poświęcenie operatora kamery z pewnością przełożyło się na pozytywny odbiór występu Dody. "Genialnie", "Niesamowity talent", "Pięknie, miło było posłuchać", "Doda mnie totalnie zachwyciła", "Super", "Świetny występ" - pisali internauci w mediach społecznościowych stacji Polsat.

Doda w KielcachOtwórz galerię

Edyta Górniak zaskoczona przez syna. To wręczył jej na scenie

Uwagę widzów przykuł także koncert Edyty Górniak. Wokalistka została zaskoczona na scenie przez swojego syna, który wręczył jej Diamentową Płytę za album "Dotyk". - Chciałem tylko powiedzieć, że ta płyta wyszła, zanim ja się urodziłem i dzisiaj jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę ci wręczyć tak wysokie wyróżnienie - mówił. Wokalistka nie kryła poruszenia. - Drodzy państwo, być może wielu z was pamięta, że on niedawno był mały. Nie wiem, jak to się stało, drodzy państwo, że minęło 30 lat, ale to, co chcę powiedzieć, to jest to dla mnie wielkie wzruszenie, że mój syn wręcza mi pięciokrotną platynę, Diamentowy Album, który mam dzięki państwu, dzięki temu, jak bardzo pokochaliście te utwory. Kłaniam się wszystkim twórcom, którzy dali mi te przepiękne utwory - mówiła na scenie.