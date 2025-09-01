Podczas festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji, który został podzielony na trzy wydarzenia, nie zabrakło emocji. 30 sierpnia w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia odbyła się Świętokrzyska Gala Kabaretowa 2025. Gospodarze imprezy, czyli członkowie Kabaretu Skeczów Męczących oraz Agnieszka Kaczorowska, zaapelowali do publiki. - Chcielibyśmy poprosić państwa o symboliczne światełko do nieba. Od Kadzielni dla Joanny Kołaczkowskiej - mówili. Wspólnie oddali hołd Joannie Kołaczkowskiej, a w tle puszczono jej słynne wykonanie piosenki "Song porzuconej". 31 sierpnia na koncercie Przebój Lata Radia Zet i Polsatu zaprezentowali się znani wokaliści, m.in. Doda, Cleo oraz Edyta Górniak.

Edyta Górniak nie kryła poruszenia. "Nie wiem, jak to się stało"

Po występie Edyty Górniak na scenie niespodziewanie pojawił się jej syn Allan Enso. Nie przyszedł z pustymi rękami. Wręczył mamie Diamentową Płytę za album "Dotyk". - Chciałem tylko powiedzieć, że ta płyta wyszła, zanim ja się urodziłem i dzisiaj jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę ci wręczyć tak wysokie wyróżnienie, jakim jest Diamentowa Płyta. Gratuluję ci, mamo - powiedział, co spotkało się z wielkimi brawami. Edyta Górniak nie kryła poruszenia tą wyjątkową chwilą. - Drodzy państwo, być może wielu z was pamięta, że on niedawno był mały. Nie wiem, jak to się stało, drodzy państwo, że minęło 30 lat, ale to, co chcę powiedzieć, to jest to dla mnie wielkie wzruszenie, że mój syn wręcza mi pięciokrotną platynę, Diamentowy Album, który mam dzięki państwu, dzięki temu, jak bardzo pokochaliście te utwory. Kłaniam się wszystkim twórcom, którzy dali mi te przepiękne utwory - mówiła wyraźnie wzruszona wokalistka.

Edyta Górniak zasypana komentarzami po występie. Co za słowa internautów. "Najlepsza"

W mediach społecznościowych pojawiły się kadry z występu Górniak w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia. Internauci nie kryli zachwytu. "Jesteś najcudowniejszą gwiazdą", "Była wspaniała, najlepsza", "Niezastąpiona", "Piękna i zdolna kobieta", "Świetny występ", "Wyjątkowa i prawdziwa" - czytamy w mediach społecznościowych.