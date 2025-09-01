Gabriela Pietrucha była jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziecięcych aktorek w Polsce. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczęła już jako ośmiolatka, grając Lucynkę w "Plebanii". Później, w latach 2008-2012 pojawiała się także w "M jak miłość", gdzie grała Gabi Lasotę. Największą rozpoznawalność przyniósł jej jednak serial "Ojciec Mateusz", w którym widzowie poznali ją jako starszą córkę Mietka, Olę Nocul. Wydawało się, że jej kariera nabierze jeszcze większego rozpędu, jednak młoda aktorka miała zupełnie inne plany na życie. Czym dziś zajmuje się Gabriela Pietrucha?

Gabriela Pietrucha porzuciła aktorstwo dla zupełnie innej branży. Mało kto wie, że jest siostrą znanej piosenkarki

Gabriela Pietrucha postanowiła zrezygnować z aktorstwa w 2014 roku, całkowicie wycofując się z życia publicznego. Zamiast tego skupiła się na nauce i rozwoju osobistym. Po zdaniu matury rozpoczęła studia archeologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które ukończyła z tytułem licencjata. Choć wybrała kierunek związany z historią i badaniami przeszłości, zawodowo obrała zupełnie inną ścieżkę. Weszła w świat IT i z biegiem lat zdobyła doświadczenie, które pozwoliło jej objąć stanowisko dyrektorskie w jednej z firm z tej branży.

Warto również wspomnieć, że Gabriela jest młodszą siostrą Julii Pietruchy - popularnej aktorki i wokalistki znanej m.in. z roli w serialu "Blondynka", a także Natalii Pietruchy, scenarzystki. Jak widać, mimo artystycznego otoczenia Gabriela świadomie zrezygnowała z dalszej kariery w show-biznesie. Tak dziś wygląda 31-latka:

Julia Pietrucha także zmieniła kurs. Realizuje się jako aktorka i piosenkarka

Julia Pietrucha, podobnie jak jej siostra, Gabriela, na pewien czas zniknęła z ekranów telewizorów. W kwietniu 2016 roku wydała swoją debiutancką płytę "Parsley". W kolejnych latach artystka podążała dwoma ścieżkami - rozwijała zarówno karierę muzyczną, jak i aktorską. W lipcu 2025 roku Pietrucha powróciła z nowym albumem "Sierpniowe" (we współpracy z Miuoshem), powstałym z okazji 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.