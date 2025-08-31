Pierwsza taka sytuacja! Górniak za kulisami opowiadała o Dodzie. Wszystko się nagrało!

Koncert "Nasza Solidarność. A to nam się udało!" w Stoczni Gdańskiej zgromadził największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a wśród nich nie mogło zabraknąć Dody i Edyty Górniak. Choć ich występy były pełne emocji, to prawdziwie poruszające chwile wydarzyły się za kulisami. To właśnie tam doszło do zaskakującego dialogu pomiędzy woaklistkami. O co chodzi?

Zobacz wideo Górniak wpadła do garderoby Dody. Padły słowa o konflikcie

Edyta Górniak zareagowała na występ Dody. Wzruszający moment za kulisami koncertu w Stoczni Gdańskiej

Wzajemna niechęć Edyty Górniak i Dody była tematem plotek i medialnych starć przez wiele lat, jednak te czasy wydają się być już za nimi. Podczas koncertu w Gdańsku doszło do wyjątkowej chwili. Edyta Górniak, wyraźnie poruszona, zwróciła się do Dody. - Dopiero dzisiaj usłyszałam twoje umiejętności wokalne we wszystkich utworach. Naprawdę (...) i emocje. Naprawdę mega. Szczerze, naprawdę szczerze - powiedziała z uznaniem. Słowa te zostały nagrane, a wideo poruszyło wielu fanów obu wokalistek. Sytuację skomentowała także sama Doda. - Kochani, z takich ust, to jest dopiero komplement - odparła z uśmiechem. Czyżby wreszcie doszło do długo wyczekiwanego pojednania?

To jednak nie pierwszy raz, gdy między wokalistkami pojawiły się oznaki ocieplenia relacji. Już w 2024 roku można było dostrzec pierwsze sygnały pojednania, kiedy to za kulisami "Tańca z gwiazdami" padły sobie w objęcia. - Doda podeszła do Edyty za kulisami i pogratulowała jej pięknego występu. Edytę zamurowało, ale nie myślała długo, zatrzymała ją i pierwsza wyciągnęła do niej rękę na zgodę. Nie kryła przy tym wzruszenia - mówił nam świadek zdarzenia.

Koncert "Nasza Solidarność. A to nam się udało!" - kiedy transmisja w telewizji?

Koncert "Nasza Solidarność. A to nam się udało!" zgromadził wielu artystów, w tym m.in. Kasię Moś, Piotra Cugowskiego, Renatę Przemyk, Tomasza Organka, Kombii, Perfect & Łukasza Drapałę oraz Sebastiana Karpiela-Bułeckę. Prowadzącymi byli Paulina Chylewska i Marek Zając. Występ oraz kulisy wydarzenia będzie można zobaczyć 31 sierpnia o 17:35 w TVP.