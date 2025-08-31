30 sierpnia rozpoczął się Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2025 w Polsacie. W pierwszy dzień wydarzenia odbyła się Świętokrzyska Gala Kabaretowa, na której gościły popularne grupy. W roli prowadzącej mogliśmy zobaczyć Agnieszkę Kaczorowską. Tancerka pojawiła się na scenie w duecie z Marcinem Szczurkiewiczem z Kabaretu Skeczów Meczących. Internauci ocenili jej zdolności konferansjerskie.

Zobacz wideo Bursztynowicz wspiera Kaczorowską. "Inteligentna, mądra"

Agnieszka Kaczorowska poprowadziła galę kabaretową. Internauci mieli mieszane odczucia

Widzowie mogli być zaskoczeni, gdy krótko po rozpoczęciu wydarzenia, w roli prowadzącej zobaczyli Agnieszkę Kaczorowską. Gwiazda od początku żartowała, próbując wczuć się w atmosferę kabaretonu. Internauci od razu rzucili się do komentowania jej występu. Byli niezadowoleni z tego, jak się zaprezentowała, czemu wyraz dali w mediach społecznościowych Polsatu. "Mogli dać lepszą prowadzącą", "Pani Agnieszka powinna realizować się w innym projektach", "Kaczorowska jest tak sztuczna", "Kto ją tam wepchnął? Jak dla mnie porażka" - pisali niezadowoleni widzowie. Pojawiły się również głosy osób, które były zachwycone celebrytką. "Agnieszka, brawo!", "Aga rewelacja", "Przepięknie pani Agnieszko, konferansjerka super" - czytamy w komentarzach. A wy? Jak oceniacie występ Kaczorowskiej?

Agnieszka Kaczorowska wczuła się w żart. To padło na antenie

Już na samym początku wspólnego występu Kaczorowskiej i Szczurkiewicza, satyryk postanowił nawiązać do plotek, które od dłuższego czasu rodzą się pod adresem celebrytki. Wspomniał o "rzekomym romansie". - Agnieszka to jedno z najgorętszych nazwisk w show-biznesie, dlatego na początek chciałbym zdementować plotki o naszym romansie - mówił z rozbawieniem, na co śmiechem zareagowała publiczność. - Ale nie ma żadnych plotek - stwierdziła w odpowiedzi celebrytka, mając uśmiech na twarzy. To jednak nie wszystko. Gdy zobaczyliśmy duet ponownie na ekranie, Szczurkiewicz znowu nawiązał do ich "romansu", a Kaczorowska pokazała, że ma dystans do siebie. Zaczęła wyszukiwać swoje imię i nazwisko. - Agnieszka Kaczorowska i Marcin... - urwała, podkreślając, że o niej i Szczurkiewiczu nic nie piszą. Tym samym nawiązała do medialnych doniesień o jej rzekomej relacji z Rogacewiczem.