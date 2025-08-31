30 sierpnia rozpoczął się Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2025 w Polsacie. W pierwszy dzień wydarzenia odbyła się Świętokrzyska Gala Kabaretowa, na której gościły popularne grupy. W roli prowadzącej mogliśmy zobaczyć Agnieszkę Kaczorowską. Tancerka pojawiła się na scenie w duecie z Marcinem Szczurkiewiczem z Kabaretu Skeczów Meczących. Internauci ocenili jej zdolności konferansjerskie.
Widzowie mogli być zaskoczeni, gdy krótko po rozpoczęciu wydarzenia, w roli prowadzącej zobaczyli Agnieszkę Kaczorowską. Gwiazda od początku żartowała, próbując wczuć się w atmosferę kabaretonu. Internauci od razu rzucili się do komentowania jej występu. Byli niezadowoleni z tego, jak się zaprezentowała, czemu wyraz dali w mediach społecznościowych Polsatu. "Mogli dać lepszą prowadzącą", "Pani Agnieszka powinna realizować się w innym projektach", "Kaczorowska jest tak sztuczna", "Kto ją tam wepchnął? Jak dla mnie porażka" - pisali niezadowoleni widzowie. Pojawiły się również głosy osób, które były zachwycone celebrytką. "Agnieszka, brawo!", "Aga rewelacja", "Przepięknie pani Agnieszko, konferansjerka super" - czytamy w komentarzach. A wy? Jak oceniacie występ Kaczorowskiej?
Już na samym początku wspólnego występu Kaczorowskiej i Szczurkiewicza, satyryk postanowił nawiązać do plotek, które od dłuższego czasu rodzą się pod adresem celebrytki. Wspomniał o "rzekomym romansie". - Agnieszka to jedno z najgorętszych nazwisk w show-biznesie, dlatego na początek chciałbym zdementować plotki o naszym romansie - mówił z rozbawieniem, na co śmiechem zareagowała publiczność. - Ale nie ma żadnych plotek - stwierdziła w odpowiedzi celebrytka, mając uśmiech na twarzy. To jednak nie wszystko. Gdy zobaczyliśmy duet ponownie na ekranie, Szczurkiewicz znowu nawiązał do ich "romansu", a Kaczorowska pokazała, że ma dystans do siebie. Zaczęła wyszukiwać swoje imię i nazwisko. - Agnieszka Kaczorowska i Marcin... - urwała, podkreślając, że o niej i Szczurkiewiczu nic nie piszą. Tym samym nawiązała do medialnych doniesień o jej rzekomej relacji z Rogacewiczem.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!