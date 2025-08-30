Agnieszka Kaczorowska dała się poznać nie tylko jako aktorka i tancerka. Teraz ma okazję sprawdzić się w nowej roli. Gwiazda 30 sierpnia pojawiła się na scenie w Kielcach, by poprowadzić Świętokrzyską Galę Kabaretową w ramach Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2025. W pewnym momencie aktorka została zapowiedziana przez Kabaret Skeczów Męczących, a jeden z członków grupy nawiązał do jej życia uczuciowego. Tak zareagowała na jego słowa.

Zobacz wideo Rogacewicz upodabnia się do Kaczorowskiej? Nagranie z próby do "TzG" mówi wszystko

Agnieszka Kaczorowska nie wytrzymała. Tak skomentowała żart o niej samej

Tego wieczoru Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w roli prowadzącej w duecie z Marcinem Szczurkiewiczem. Już na samym początku ich wspólnego występu, satyryk postanowił nieco rozbawić publikę. Nawiązał do plotek, które od dłuższego czasu rodzą się pod adresem celebrytki. Poszło o ich "rzekomy romans".

Agnieszka to jedno z najgorętszych nazwisk w show-biznesie, dlatego na początek chciałbym zdementować plotki o naszym romansie

- powiedział w żartach kabareciarz, na co publiczność zareagowała gromkim śmiechem. Kaczorowska postanowiła szybko skwitować jego słowa. – Ale nie ma żadnych plotek - oznajmiła ze uśmiechem na ustach. Gdy ta dwójka ponownie pojawiła się na ekranach, Szczurkiewicz znowu żartował o plotkach o ich relacji. Wówczas Kaczorowska postanowiła pokazać, że ma dystans do siebie. Zaczęła wyszukiwać swoje imię i nazwisko. - Agnieszka Kaczorowska i Marcin... - urwała, podkreślając, że o niej i Szczurkiewiczu nic nie piszą. To oczywiste nawiązanie do medialnych doniesień o rzekomej relacji tancerki z Rogacewiczem.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wzbudzają medialne zainteresowanie. To ostatnio speszyło aktora

Już niedługo Kaczorowska i Rogacewicz wspólnie będą walczyli o Kryształową Kulę w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". W mediach już od dłuższego czasu plotkuje się, jakoby tę dwójkę łączyło coś więcej. Oboje jednak unikają tego tematu i nigdy nie potwierdzili, że ich relacja wykracza poza tę przyjacielską. Niedawno celebrytka sprezentowała aktorowi nowe spodnie. "Dobrze wyglądasz" - usłyszał od gwiazdy Rogacewicz, co sprawiło, że spłonął rumieńcem, co próbował zakryć twarz dłońmi. Kaczorowska skwitowała sytuację śmiechem. "Speszyłeś się! Ale ładnie pokazałeś" - zwróciła się do partnera z programu.