30 sierpnia w Grudziądzu na Błoniach Nadwiślańskich odbywa się finał trasy "Lato z Radiem i TVP". Koncert z udziałem gwiazd polskiej muzyki wystartował o godz. 20 i jest transmitowany w TVP2, a także online na TVP VOD i w mediach społecznościowych. Wśród artystów, których występy zaplanowano na scenie, są m.in. Dominik Dudek, Halina Mlynkova, Ania Wyszkoni, zespół Perfect, Urszula, Formacja Nieżywych Schabuff, Organek, IRA i wielu innych. Gospodarzami zostali Marta Surnik, Ula Kaczyńska, Jovan Jakimowicz oraz Grzegorz Dobek. Widzowie jak to w zwyczaju ruszyli do oceniania występów na żywo. I tym razem mieli mieszane opinie na ich temat.

"Lato z Radiem i TVP" w Grudziądzu. Widzowie podzieleni. "Non stop ci sami wokaliści"

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze widzów, którzy nie ukrywają swojego rozczarowania finałowym koncertem "Lata z Radiem i TVP". Wiele osób porównuje tegoroczny finał z ubiegłorocznym, wskazując, że tym razem zabrakło naprawdę dużych nazwisk i świeżości. Ponadto, krytykowali także powtarzalność i brak różnorodności w doborze wykonawców. "Jak na finał takiego koncertu to troszkę słabo to wygląda... w zeszłym roku to było naprawdę wydarzenie", "Non stop ci sami wokaliści i stare przeboje. Dlaczego nie dacie szansy młodym, zdolnym wokalistom? Wszystko na jedno kopyto", "Przełączam kanał, bo wszystko już oklepane" - pisali. Niektórzy widzowie podkreślili, że w programie zabrakło popularnych i lubianych artystów. "Brakuje Dody, Roksany Węgiel, Natalii Nykiel" - wyliczali.

Nie zabrakło jednak też głosów zdecydowanie bardziej pozytywnych. "Oglądamy, super koncert", "Koncert na zakończenie genialny", "Miasto i tak się rozwija, patrząc wstecz, nie było takich imprez jak dziś. Nie narzekać, ludzie - zawsze może być gorzej" - czytamy. Internauci zwrócili uwagę na konkretne występy, jak na przykład ten w wykonaniu zespołu Perfect z nowym wokalistą, Łukaszem Drapałą. "Super mu idzie", "To było bardzo ciekawe. Fajny głos" - chwalili artystę.

