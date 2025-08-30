Stacja Polsat z Edwardem Miszczakiem na czele przygotowała dla widzów wielkie niespodzianki. 27 sierpnia ogłoszono roszady w gronie prowadzących śniadaniówkę. W "halo tu polsat" widzów witać będą duety: Aleksander Sikora i Ola FIlipek, Ewa Wachowicz i Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Tomasz Wolny, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. O prowadzących oraz działaniach stacji opowiedział Edward Miszczak na antenie.

Edward Miszczak wyjawił sekret na antenie? Prowadzący natychmiast zareagowali

30 sierpnia Edward Miszczak wystąpił w programie "halo tu polsat". W jego ręce można było dostrzec pilot do telewizora. - Ja chodzę teraz wszędzie z pilotem, bo to jest taki czas, że ludziom trzeba o pilocie przypomnieć. To jest wasz pilot. Macie we własnych rękach i to wy możecie zadecydować, dlaczego warto postawić na Polsat - mówił. Podczas rozmowy Miszczak opowiedział m.in. o planie "Ninja Warrior Polska". - Byłem w Gliwicach, gdzie na plac przed halą przyjechało 50 ciężarówek z Belgii. Przywiozły cały sprzęt do "Ninjy". To jest dzisiaj taka fabryka - zaczął, a później wyjawił zaskakujące informacje. - Przywieźliśmy międzynarodową obsadę i spuścili nam takie lanie! - powiedział, co spotkało się z reakcją Macieja Rocka i Agnieszki Hyży. - Nie mów - usłyszeli widzowie.

Edward Miszczak o Ewie Wachowicz. Nie będzie zadowolona. "Jej ciało inaczej pracuje"

Podczas rozmowy nie zabrakło także słów na temat "halo tu polsat". Edward Miszczak nie gryzł się w język, zwracając się do Rocka i Hyży. - Musicie trochę się wziąć do roboty. Trzy nowe pary, pięć rewelacyjnych par – to też wzmaga waszą wewnętrzną rywalizację - rzucił. Wspomniał także o debiucie Ewy Wachowicz, który był omawiany w mediach. Nie były to do końca miłe słowa. - No jeszcze mamy tu różnicę. Ewa jak wejdzie do kuchni, to jej ciało inaczej pracuje, a jak siedzi na tych kanapach, to troszkę sztywnieje - dodał. Miszczak jest jednak przekonany, że prezenterka wkrótce się rozkręci. - Jeszcze dwa programy i będzie rewelacyjna - skwitował podczas rozmowy w śniadaniówce.