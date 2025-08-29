Wielkimi krokami zbliżają się specjalne odcinki z okazji 20. urodzin "Dzień dobry TVN". Byli gospodarze wracają do formatu. Wiadomo, że na antenie pojawią się m.in. Kinga Rusin, Magda Mołek i Bartosz Węglarczyk. - Nie dawałem się długo namawiać. Redakcja "Dzień dobry TVN" przyszła i powiedziała, że jest 20-lecie, i że mają taki pomysł. Zapytałam tylko, czy Kinga też będzie. Dowiedziałem się, że tak. To było dla mnie jasne, że na jeden odcinek bardzo chętnie wrócę - powiedział prezenter w rozmowie z nami. 29 sierpnia ogłoszono dwa kolejne nazwiska. Będzie się działo.

"Dzień dobry TVN". Robert Kantereit oraz Jolanta Pieńkowska wystąpią w formacie! "Jak się cieszę"

Jak się okazuje, już wkrótce śniadaniówkę poprowadzą Robert Kantereit oraz Jolanta Pieńkowska, których widzowie doskonale znają. "Co to będą za piękne urodziny" - czytamy na instagramowym profilu stacji. Informacja o powrocie gospodarzy spotkała się z natychmiastową reakcję internautów w sieci. "Jak się cieszę, super wiadomość", "O, bardzo, ale to bardzo się cieszę, że znów będę mogła zobaczyć i usłyszeć Pana Kantereita w jubileuszowym wydaniu 'Dzień dobry TVN", "Bardzo lubię pana Roberta, super dziennikarz", "Pani Jolu, wspaniała wiadomość" - czytamy w sekcji komentarzy na profilu programu "Dzień dobry TVN". Będziecie oglądać jubileuszowe wydanie formatu?

Ostatnio głośno było o słowach Marcina Prokopa, który w dniu Święta Lotnictwa Polskiego zwrócił się do pilotów na antenie. - Pozdrawiamy też wszystkich pilotów, bo jest dzisiaj Święto Lotnictwa Polskiego. W związku z tym kłaniamy się nisko tym, którzy w przestworzach albo nas wożą, albo nas bronią, albo nas strzegą, albo po prostu są na dyżurze. Machamy wam naszymi prawicami - przekazał. Później Marcin Prokop wspomniał o żonie wieloletniego kolegi z programu "Mam talent!". - Szczególnie ciepło pozdrawiamy oczywiście Ulę Hołownię. Ulu, jesteś naszą bohaterką - dodał prezenter przed kamerami.