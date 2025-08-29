Andrzej z Plutycz, który tak naprawdę nazywa się Andrzej Onopiuk, zasłynął w telewizji za sprawą popularnego programu "Rolnicy. Podlasie". Uczestnik show podbił serca wielu polskich telewidzów, którzy od jego medialnego debiutu wciąż śledzą dalszą działalność Andrzeja. Mężczyzna zaskoczył właśnie swoich fanów ważnym ogłoszeniem - rozpoczyna nowy rozdział w życiu.

Andrzej z Plutycz wkracza w nowy etap życia. Specjalnie udał się do Białegostoku

Jak się okazało, Andrzej zdecydował się skorzystać z pomocy lekarzy i podjąć się leczenia stomatologicznego. Przypomnijmy, że uczestnik programu przez lata zmagała się z problemami z uzębieniem i jak sam podkreślał, nie miał motywacji, by udać się do dentysty ze względu na dzielące go od specjalistów odległości. Niegdyś wspominał nawet, że u stomatologa ostatni raz był jeszcze w szkole podstawowej. Za namową internautów Andrzej podjął jednak pod koniec sierpnia decyzję o wizycie u lekarza.

- Przyjechałem do stomatologa robić wreszcie moje zęby i będzie nowy etap w moim życiu. Także zapraszam do śledzenia mnie w mediach i zobaczycie, jaki będę miał ładny, piękny uśmiech - skomentował mężczyzna na krótkim nagraniu, które udostępnił na YouTube. Możemy na nim zobaczyć Andrzeja, stojącego pod gabinetem dentystycznym w Białymstoku. Widać, że jest on podekscytowany zmianami, które niebawem nastąpią w jego życiu. Jak zawsze, może on przy tym liczyć na wsparcie fanów.

Internauci podzielają entuzjazm Andrzeja z Plutycz. W komentarzach podzielili się miłymi słowami

Pod filmem Andrzeja z Białegostoku prędko zaroiło się od komentarzy internautów. Fani mężczyzny nie kryją, że cieszą się, iż podjął on decyzję o skorzystaniu ze specjalistycznej pomocy stomatologów. "Naprawdę warto. Inaczej się mówi, inaczej się czuje, jedna z najlepszych inwestycji dla siebie. Powodzenia", "Super Andrzejku! Trzymam kciuki", "Rób te zęby chłopie. Powodzenia", "Super decyzja. Zęby ważne są nie tylko dla urody, ale przede wszystkim dla zdrowia", "Powodzenia" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów użytkowników.