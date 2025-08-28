Zaskakujące sceny w "DDTVN". Prokop zwrócił się do żony Hołowni

W czwartkowym wydaniu "Dzień dobry TVN" doszło do niecodziennej sytuacji. W pewnym momencie prowadzący program Marcin Prokop zwrócił się bezpośrednio do żony marszałka Sejmu, Szymona Hołowni. Okazja była szczególna, ponieważ na ten dzień przypada Święto Lotnictwa Polskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora mówi o zmianach w "PnŚ". Wspomniał o Lewandowskiej

Prokop zwrócił się do żony Hołowni. "Jesteś naszą bohaterką"

Marcin Prokop słynie ze swojego poczucia humoru. Tym razem skierował jednak wzruszające słowa do Urszuli Brzezińskiej-Hołowni. Już na początku programu gospodarz pojawił się w towarzystwie Doroty Wellman, w charakterystycznych okularach przeciwsłonecznych na nosie. - 'Słońce wysoko, wysoko, świeci pilotom w oczy', chciałoby się zacytować Korę Jackowską, siedząc teraz na dachu, na dziewiątym piętrze, na rogu Hożej i Marszałkowskiej i rzeczywiście słońce pilotom tego programu, czyli Dorocie Wellman i mnie, skromnemu jej padawanowi, świeci w oczy - powiedział Prokop. Prowadzący wspomniał o ważnym święcie i zwrócił się do pilotów. - Przy okazji pozdrawiamy też wszystkich pilotów, bo jest dzisiaj Święto Lotnictwa Polskiego. W związku z tym kłaniamy się nisko tym, którzy w przestworzach albo nas wożą, albo nas bronią, albo nas strzegą, albo po prostu są na dyżurze. Machamy wam naszymi prawicami - przekazał. Później Prokop zwrócił się do żony swojego wieloletniego kolegi z programu "Mam talent". - Szczególnie ciepło pozdrawiamy oczywiście Ulę Hołownię. Ulu, jesteś naszą bohaterką - dodał Prokop.

Żona Szymona Hołowni jest oficerem sił powietrznych RP

Szymon Hołownia poślubił Urszulę Brzezińską w 2016 roku. Para ma dwie córki: Marię i Elżbietę. Żona polityka jest pilotem myśliwca MiG-29 i oficerem sił powietrznych RP. Kobieta została odznaczona nagrodą dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych za udane lądowanie awaryjne z wyłączonymi silnikami. Służyła w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie zdobywała doświadczenie w lotach bojowych. W polskiej armii jedynie cztery kobiety pilotują samoloty odrzutowe, a wśród nich jest Urszula Brzezińska-Hołownia.