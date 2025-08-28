Powrót na stronę główną
Groźna sytuacja w TVN24. Werner musiała przerwać wywiad. W tle rozegrał się dramat
W ostatnim wydaniu "Faktów po Faktach" doszło do niepokojącego incydentu. Rozmowa z siostrą Małgorzatą Chmielewską musiała zostać nagle przerwana. Na szczęście szybko udało się opanować sytuację.
Programy na żywo cechują się nieprzewidywalnością. Zawsze istnieje ryzyko, że podczas trwania transmisji wydarzy się coś nieplanowanego. Niekiedy są to zabawne wpadki, czasem jednak mogą to być wyglądające groźnie sytuacje. W środę 27 sierpnia podczas "Faktów po Faktach" doszło do przejmującego incydentu.

Groźna sytuacja na antenie TVN24. Anita Werner musiała przerwać wywiad

W środowym wydaniu "Faktów po Faktach" w TVN24 Anita Werner rozmawiała z siostrą Małgorzatą Chmielewską, przełożoną Wspólnoty Chleb Życia. Zakonnica komentowała decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy pomocowej dla uchodźców z Ukrainy.

Zawetowanie ustawy o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie pozbawi setki tysięcy osób pracy – będą pracować nielegalnie, bo błyskawiczne uzyskanie prawa pobytu jest mrzonką. Najsłabszych, niemogących pracować i dzieci zepchnie na ulicę lub zmusi do powrotu

- przestrzegała. W pewnym momencie widzowie mogli usłyszeć w tle niepokojące dźwięki. Okazało się, że adoptowany syn siostry Chmielewskiej dostał nagłego ataku padaczki. Zakonnica przerwała rozmowę, aby udzielić chłopcu pomocy. Po chwili jednak wróciła na antenę. - Artur ma lekooporną padaczkę niestety, musi być monitorowany 24 godziny na dobę - wytłumaczyła.

W "Faktach" rzadko poruszane są tematy dotyczące świata show-biznesu. W środę 27 sierpnia Piotr Kraśko zrobił jednak wyjątek i nawiązał do wydarzenia, o którym mówi cały świat - zaręczyn Taylor Swift i Travisa Kelce. - Dwa miesiące temu mówiliśmy o ślubie miliardera Jeffa Bezosa, ale o zaręczynach mówimy po raz pierwszy od czasu, gdy Harry oświadczył się Meghan. Choć teraz nie chodzi o rodzinę królewską, te oświadczyny natychmiast stały się światową sensację - komentowaną przez Donalda Trumpa, a nawet przez Igę Świątek, która jest teraz w Nowym Jorku na US Open - zapowiedział materiał prezenter. W reportażu na temat zaręczyn wyemitowano komentarz prezydenta Stanów Zjednoczonych, a także polskiej tenisistki, która jest ogromną fanką Swift. Okazuje się, że Świątek z zapartym tchem śledziła sercowe perypetie wokalistki. - Cieszę się jej szczęściem, bo zasługuje na to, co najlepsze. Oczywiście, miała wielu chłopaków, wiemy o tym wszystko, dlatego miejmy nadzieję, że ten zostanie na zawsze - powiedziała.

