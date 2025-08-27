Finał "Faktów", którego nikt się nie spodziewał. Kraśko zaskoczył wszystkich

Zaręczyny Taylor Swift wywołały prawdziwą medialną burzę. Artystka, której życie prywatne od lat elektryzuje fanów na całym świecie, po raz kolejny trafiła na nagłówki - tym razem jako narzeczona. Co ciekawe, wieści o jej zaręczynach znalazły się także w środowym wydaniu "Faktów" w TVN, prowadzonym przez Piotra Kraśkę. To właśnie tę wiadomość znany prezenter zostawił na sam koniec programu, zapowiadając ją jako temat, którym żyje cały świat.

"Fakty" z zaskakującym finałem. Piotr Kraśko nagle wspomniał o... zaręczynach Taylor Swift i Travisa Kelce

27 sierpnia o godzinie 19. widzowie TVN jak zwykle zasiedli przed telewizorami, by obejrzeć kolejne wydanie "Faktów". Program toczył się swoim typowym rytmem, do momentu, aż Piotr Kraśko zapowiedział ostatni temat wieczoru. Chodziło o wydarzenie, którym żyją dziś media na całym świecie, czyli o zaręczynach Taylor Swift. - Dwa miesiące temu mówiliśmy o ślubie miliardera Jeffa Bezosa, ale o zaręczynach mówimy po raz pierwszy od czasu, gdy Harry oświadczył się Meghan. Choć teraz nie chodzi o rodzinę królewską, te oświadczyny natychmiast stały się światową sensację - komentowaną przez Donalda Trumpa, a nawet przez Igę Świątek, która jest teraz w Nowym Jorku na US Open. Panie i panowie, oto Taylor Swift, Travis Kelce i Monika Krajewska (reporterka "Faktów" - przyp.red) - powiedział Kraśko, po czym wyemitowano reportaż na temat zaręczyn.

Iga Świątek i Donald Trump zareagowali na zaręczyny Taylor Swift

Zaręczyny nie umknęły uwadze ani gwiazdom, ani politykom. - Cóż, życzę mu dużo szczęścia. Myślę, że jest świetnym zawodnikiem i świetnym facetem, a ona wspaniałą osobą. Życzę im obojgu szczęścia - odpowiedział Donald Trump, zapytany o zaręczyny artystki. Z kolei Iga Świątek nie kryła rozbawienia tematem dyskusji podczas konferencji prasowej. - Cieszę się jej szczęściem, bo zasługuje na to, co najlepsze. Oczywiście, miała wielu chłopaków, wiemy o tym wszystko, dlatego miejmy nadzieję, że ten zostanie na zawsze - skwitowała tenisistka.