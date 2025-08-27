Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja formatu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie zaprezentują się m.in. Barbara Bursztynowicz, Maja Bohosiewicz oraz Maurycy Popiel. Nie zabraknie także Katarzyny Zillmann, która stworzy pierwszą żeńską parę w historii programu. "Katarzyna Zillmann zatańczy w parze z Janją Lesar! Janja to prawdziwa mistrzyni parkietu - w swoim dorobku ma m.in. zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Blackpool oraz tytuł Mistrzyni Świata i Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich! W naszym programie tańczyła z największymi gwiazdami, a obecnie jest także choreografką show" - czytaliśmy na profilu produkcji. Teraz Katarzyna Zillmann pokazała nagranie z treningu.

"Taniec z gwiazdami". Katarzyna Zillmann pokazała, jak wygląda jej trening. "Mam pierwszy kryzys"

Katarzyna Zillmann zamieściła na InstaStories nagranie z treningu. Wioślarka nie ukrywa, że przygotowania do formatu są dla niej sporym wyzwaniem. - Jestem znowu od 9 na sali i mam pierwszy kryzys po dziesiątym dniu. Układ nerwowy chyba mi siada, mało śpię z przebodźcowania. Plączą mi się tańce, kroki - powiedziała. Zmęczenie dało się we znaki uczestniczce tanecznego show. - Kawa zupełnie nie działa, a jeszcze podcast mam zrobić na białym mózgu. W sensie "biały mózg", przez to określenie biały mózg widzę, że się gałki oczne wywijają na drugą stronę - powiedziała na InstaStories. Będziecie kibicować Katarzynie Zillmann w nowej edycji formatu? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Taniec z gwiazdami". Katarzyna Zillmann o udziale w formacie. "Jestem podekscytowana"

Mimo trudności na sali treningowej Katarzyna Zillmann nie kryje radości z udziału w formacie. Wspomniała także o napiętym grafiku. - Jestem podekscytowana, nie ukrywam tego. Bardziej to musiało mi się złożyć z moimi wioślarskimi planami, że mogłam wziąć udział w tej edycji i idealnie się złożyło. Więc akurat to jest ten czas, to jest ten moment, gdzie mogę wystąpić i wracam do formy. Świetnie się czuję, naprawdę. Trenuję od kilku miesięcy na dobrym, wysokim poziomie. Teraz ten taniec jeszcze, zobaczymy, jak mi wyjdzie - powiedziała Pudelkowki. Zapewniła, że produkcja nie przekonywała ją zbyt długo do wzięcia udziału. - Nie musieli mnie długo namawiać, nie byłam trudna - skwitowała.