Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz intensywnie przygotowują się do nowej edycji "Tańca z gwiazdami", przy okazji dzieląc się z fanami kulisami swoich treningów. Podczas jednej z prób doszło do nietypowej sytuacji. Gwiazda "Klanu" postanowiła pochwalić wygląd swojego partnera, czym wprowadziła go w lekkie zakłopotanie.
27 sierpnia Agnieszka Kaczorowska sprezentowała aktorowi nowe spodnie, które ten natychmiast przetestował, wykonując energiczne ruchy biodrami. "Dobrze wyglądasz" - usłyszał Rogacewicz od Kaczorowskiej, co sprawiło, że ten dosłownie spłonął rumieńcem i próbował zakryć twarz dłońmi. Kaczorowska skwitowała sytuację śmiechem. "Speszyłeś się! Ale ładnie pokazałeś" - zwróciła się do aktora. Kadry obrazujące scenę zobaczysz tutaj:
Para zdaje się tworzyć bardzo zgrany duet - zarówno na parkiecie, jak i poza nim. To nie pierwszy raz, kiedy pokazali, że świetnie się dogadują. Zaledwie tydzień wcześniej Rogacewicz niespodziewanie wcielił się w rolę swojej trenerki. Podczas jednej z prób aktor postanowił sparodiować Agnieszkę, naśladując jej styl nauczania z zaskakującą precyzją. Na InstaStories "Tańca z gwiazdami" mogliśmy zobaczyć, jak Rogacewicz z pełnym zaangażowaniem instruuje Aleksandra Sikorę - chwilowo w roli jego tanecznego partnera. Z jego ust padły charakterystyczne zwroty wypowiadane wcześniej przez Kaczorowską na parkiecie. "Barki w dół", "To nie są kartofle, trzymaj to!" - odnoszące się do pracy ramion. Cała ekipa wybuchła śmiechem, a Kaczorowska nie mogła wyjść z podziwu nad tym, co zobaczyła. "Czy ty jesteś mną?" - zapytała pół żartem, pół serio, nagrywając całą sytuację.
Stefano Terrazzino, doświadczony uczestnik programu "Taniec z gwiazdami", w rozmowie z Plotkiem odniósł się do plotek o romansie Kaczorowskiej i Rogacewicza, podkreślając, że prywatna relacja niekoniecznie daje przewagę w show. - Na pewno bym nie myślał w takiej kategorii, że mają łatwiej, to na pewno nie. Mają tak samo jak inni. Muszą robić wszystko tak, jak pozostałe pary - stwierdził tancerz. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Plotki o relacji pomogą Kaczorowskiej i Rogacewiczowi w "TzG"? Terrazzino stawia sprawę jasno.
