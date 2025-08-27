Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz intensywnie przygotowują się do nowej edycji "Tańca z gwiazdami", przy okazji dzieląc się z fanami kulisami swoich treningów. Podczas jednej z prób doszło do nietypowej sytuacji. Gwiazda "Klanu" postanowiła pochwalić wygląd swojego partnera, czym wprowadziła go w lekkie zakłopotanie.

Zobacz wideo Bursztynowicz wspiera Kaczorowską. "Inteligentna, mądra"

Agnieszka Kaczorowska zawstydziła swojego partnera na sali prób. Marcin Rogacewicz oblał się rumieńcem

27 sierpnia Agnieszka Kaczorowska sprezentowała aktorowi nowe spodnie, które ten natychmiast przetestował, wykonując energiczne ruchy biodrami. "Dobrze wyglądasz" - usłyszał Rogacewicz od Kaczorowskiej, co sprawiło, że ten dosłownie spłonął rumieńcem i próbował zakryć twarz dłońmi. Kaczorowska skwitowała sytuację śmiechem. "Speszyłeś się! Ale ładnie pokazałeś" - zwróciła się do aktora. Kadry obrazujące scenę zobaczysz tutaj:

Agnieszka Kaczorowska zawstydziła Marcina Rogacewicza na sali próbOtwórz galerię

Para zdaje się tworzyć bardzo zgrany duet - zarówno na parkiecie, jak i poza nim. To nie pierwszy raz, kiedy pokazali, że świetnie się dogadują. Zaledwie tydzień wcześniej Rogacewicz niespodziewanie wcielił się w rolę swojej trenerki. Podczas jednej z prób aktor postanowił sparodiować Agnieszkę, naśladując jej styl nauczania z zaskakującą precyzją. Na InstaStories "Tańca z gwiazdami" mogliśmy zobaczyć, jak Rogacewicz z pełnym zaangażowaniem instruuje Aleksandra Sikorę - chwilowo w roli jego tanecznego partnera. Z jego ust padły charakterystyczne zwroty wypowiadane wcześniej przez Kaczorowską na parkiecie. "Barki w dół", "To nie są kartofle, trzymaj to!" - odnoszące się do pracy ramion. Cała ekipa wybuchła śmiechem, a Kaczorowska nie mogła wyjść z podziwu nad tym, co zobaczyła. "Czy ty jesteś mną?" - zapytała pół żartem, pół serio, nagrywając całą sytuację.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz z szansą na sukces?

Stefano Terrazzino, doświadczony uczestnik programu "Taniec z gwiazdami", w rozmowie z Plotkiem odniósł się do plotek o romansie Kaczorowskiej i Rogacewicza, podkreślając, że prywatna relacja niekoniecznie daje przewagę w show. - Na pewno bym nie myślał w takiej kategorii, że mają łatwiej, to na pewno nie. Mają tak samo jak inni. Muszą robić wszystko tak, jak pozostałe pary - stwierdził tancerz. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Plotki o relacji pomogą Kaczorowskiej i Rogacewiczowi w "TzG"? Terrazzino stawia sprawę jasno.