27 sierpnia w Polsacie odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego ogłoszono nowych prowadzących "halo tu polsat". Już od jakiegoś czasu wiadomo, że do ekipy dołączyła Ewa Wachowicz, która poprowadzi poranki w parze z Krzysztofem Ibiszem. Z kolei Paulina Sykut-Jeżyna będzie witać widzów w towarzystwie Tomasza Wolnego. Poranne pasmo bez zmian będą prowadzić Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Dołączą do nich Aleksander Sikora i Ola FIlipek. Jak wiadomo, Sikora ma już doświadczenie w prowadzeniu śniadaniówki. Wcześniej prezenter był związany z "Pytaniem na śniadanie". Sporym zaskoczeniem okazał się wybór Filipek, która do tego czasu była związana głównie z radiem. Podczas spotkania prasowego Miszczak zwrócił się bezpośrednio do niej.

Ola Filipek stanie przed dużym wyzwaniem. To powiedział jej Edward Miszczak

Informacja o angażu nowych prowadzących pojawiła się również na Instagramie. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy widzów, którzy są zachwyceni wyborem Filipek. "Wiedziałem już po 'Tańcu z gwiazdami', że tak będzie! Brawo Olu i powodzenia", "Wspaniała wiadomość! Powodzenia!", "Ale cudowne wieści. Od teraz mój ulubiony duet" - pisali. Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak Filipek poradzi sobie przed kamerą. Radio i telewizja to dwa różne światy, na co zwrócił również uwagę Edward Miszczak. Jak relacjonuje nasza redaktorka obecna na miejscu, podczas spotkania prasowego dyrektor programowy powiedział, że ludzie z radia są przyzwyczajeni do samotności. Są tylko oni i mikrofon. Tutaj wyzwaniem dla Filipek będą relacje - z prowadzącymi i gośćmi.

Tomasz Wolny wraca do śniadaniówki. Fani pieją z zachwytu

Mnóstwo emocji wywołał również angaż Tomasza Wolnego. Prezenter, podobnie jak Sikora, wcześniej był związany z "PnŚ". "Tomuś nie mogę się doczekać wspaniały dziennikarz i prezenter. Jest stworzony do prowadzenia śniadaniówki i z Pauliną stworzą wspaniały duet", "Dobrze widzieć znowu pana Tomasza w akcji! Program dzięki jego empatii zyska dużo ciepła" - pisali zachwyceni widzowie. Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu, na który duet najbardziej czekacie.