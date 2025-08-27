To już pewne. Nowy duet w "halo tu polsat" wywołał poruszenie. Widzowie wydali werdykt

W "halo tu polsat" zachodzą spore zmiany. Najpierw poinformowano, że Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz nie będą razem prowadzili śniadaniówki, a teraz kolejna nowość. Takich rewelacji widzowie się nie spodziewali. Chodzi o kolejną parę gospodarzy. Widzowie doskonale ich znają.

Zobacz wideo "halo tu Polsat" przegrywa z oglądalnością. Sikora ma teorię dlaczego

"Halo tu polsat" z nowymi prowadzącymi

W "halo tu polsat" doszło do kolejnych przetasowań. 27 sierpnia podczas śniadania prasowego stacji poinformowano, że do formatu dołącza nowa para prowadzących - Ola Filipek i Aleksander Sikora. Przypomnijmy, że Aleksander Sikora już wcześniej występował w "halo tu polsat" - realizował się jako reporter śniadaniówki. Wcześniej pracował w "Pytaniu na śniadanie", ale po zmianie władzy i rewolucji na Woronicza zniknął z TVP. Z kolei Ola Filipek ma doświadczenie dziennikarskie - pracuje w Radiu RMF FM, gdzie od 2016 roku prowadzi audycję "Lepsza połowa dnia". Dziennikarka ma też doświadczenie w pracy przed kamerą - wiosną 2025 roku wystąpiła w 29. edycji "Tańca z gwiazdami". Przypomnijmy, że tańczyła z Wojciechem Kuciną. Para odpadła w szóstym odcinku tanecznego show.

Informację o tym, że Ola Filipek i Aleksander Sikora dołączają do "halo tu polsat" podano także na oficjalnym instagramowym koncie programu. Pod wpisem stacji pojawiło się sporo komentarzy internautów. Większość widzów nie kryła zadowolenia, że Sikora i Filipek poprowadzą śniadaniówkę. "Wspaniała wiadomość!", "Cudowna niespodzianka. Już nie mogę doczekać się, żeby zobaczyć ich na ekranie", "Ależ cudowne wieści. Ola Filipek i Aleksander Sikora to od teraz mój ulubiony duet" - czytamy.

Zmiany w "halo tu polsat"

Już wcześniej ogłoszono, że Krzysztof Ibisz zyskał nową współprowadzącą - Ewę Wachowicz. Z kolei Paulina Sykut-Jeżyna będzie prowadziła śniadaniówkę z nowym prezenterem, który dołączył do Polsatu - Tomaszem Wolnym (podobnie jak Sikora, tak i Wolny wcześniej współprowadził "Pytanie na śniadanie"). Obok nich pojawią się też dobrze znane widzom duety prowadzących: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Agnieszka Hyży i Maciej Rock. ZOBACZ TEŻ: Gwiazdy Polsatu zaszalały. Cichopek w hitowym garniturze, ale show kradnie Ewa Wachowicz