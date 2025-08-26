Tomasz Tylicki to znany prezenter, który od lat był związany z Telewizją Polską. Podbił serca widzów, występując jako gospodarz w programie "Pytanie na śniadanie". W kwietniu gruchnęła informacja o tym, że Tylicki nie będzie dłużej prowadził formatu. "Nie można się chyba na to przygotować, więc nie byłem na to przygotowany, ale mam jeszcze grubszą skórę i więcej wyzwań pod względem życiowym niż kilkanaście lat temu. To jest dla mnie niełatwa sytuacja, żeby sprostać tym wszystkim wyzwaniom, natomiast muszę w to wierzyć i wierzę w to, że ona przyniesie coś dobrego" - komentował dla portalu Jastrząb Post. Jak się okazuje, teraz Tylicki postanowił odejść ze stacji.

Tomasz Tylicki odchodzi z Telewizji Polskiej. Wspomniał o ukochanej

Tomasz Tylicki poinformował o decyzji na instagramowym profilu. "Po 15 latach podjąłem decyzję o zamknięciu ważnego etapu w moim życiu i zakończeniu współpracy z Telewizją Polską. Przez te lata pracowałem przed kamerą jako dziennikarz: reporter i prowadzący, ale również za kulisami: w roli wydawcy i specjalisty od reklamy. To był czas intensywnej nauki, rozwoju zawodowego i spotkań z ludźmi, którzy są mistrzami w swoim fachu" - napisał. Prezenter wspomniał o swojej ukochanej Aleksandrze Grysz, która pracuje w śniadaniówce TVP. "To właśnie tutaj poznałem miłość swojego życia – moją najpierw ekranową, a teraz życiową partnerkę i mamę naszego dziecka" - czytamy. Tylicki dodał, że jest wdzięczny za miłe wspomnienia i pozytywnie patrzy w przyszłość. "Czas na nowy sezon mojego życia" - skwitował.

Tomasz Tylicki zasypany komentarzami. Głos zabrał Łukasz Nowicki

Pod postem Tomasza Tylickiego pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Powodzenia Tomku! Trzymam mocno kciuki za Twoją przyszłość zawodową i nie tylko", "Tomku, gratuluję i z całego serduszka życzę powodzenia! Z tą świadomością, że pilot jest w Twojej dłoni, zapowiadają się same ciekawe sezony", "Powodzenia" - czytamy. Wpisy zamieścili także znani koledzy Tylickiego. "Trzymaj się" - napisał Łukasz Nowicki. "Dzięki Tomek. Mocno trzymam kciuki" - dodał Grzegorz Dobek.