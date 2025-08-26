"M jak miłość" wraca na antenę. W 1872. odcinku już dramat!

Serial "M jak miłość" zadebiutował w Telewizji Polskiej w 2000 roku. Głównymi bohaterami produkcji są członkowie rodziny Mostowiak. 6 maja widzowie zobaczyli 1871. odcinek, który był ostatnim przed bardzo długą przerwą wakacyjną. Największą uwagę przykuł wówczas wątek miłosny Kamy (Michalina Sosna) i Marcina (Mikołaj Roznerski). Kobieta padła na kolana przed ukochanym. - Proszę cię, żebyś się ze mną ożenił... Mam nawet dla ciebie pierścionek. I co ty na to? - mówiła. Już wkrótce zakończy się czteromiesięczna przerwa w emisji serialu.

REKLAMA

Zobacz wideo Aktorzy z "Wednesday" mówią po polsku. Tak bawili się na planie

"M jak miłość". To wydarzy się w 1872. odcinku. Zaskakujące sceny

Już 8 września "M jak miłość" wróci na ekrany widzów. Będzie niezwykle emocjonująco, ponieważ w premierowym odcinku Magda (Anna Mucha) spotka się na sali sądowej z mężczyzną, który próbował ją zabić. - Przestraszyłam się, zaczęłam krzyczeć... Patrzył na mnie i od razu wiedziałam, że nie chodzi o kradzież, że ten człowiek przyszedł, żeby zrobić mi krzywdę. Nie uciekł – przeciwnie – zaatakował mnie, popchnął. A kiedy się przewróciłam… chwycił za pogrzebacz i chciał mnie uderzyć w głowę - powie Budzyńska w sądzie. Mężczyzna zostanie skazany na cztery lata pozbawienia wolności. W odcinku nie zabraknie także milszych chwil. Werner (Jacek Kopczyński) przygotuje dla Sylwii (Hanna Turnau) niespodziankę urodzinową. - Sylwia, zauroczyłem się tobą od pierwszego wejrzenia! - powie.

galOtwórz galerię

"M jak miłość". Dramatyczne wyznanie córki Dariusza Hoffmana. "Robi się nieobliczalny"

Impreza urodzinowa w 1872. odcinku ujawni prawdę na temat Dariusza Hoffmana (Mateusz Rusin). Jego córka Sara (Nadia Smyczek) zwierzy się Lence (Olga Cybińska). Wyzna, że boi się ojca. - Nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać… Od czasu do czasu łapie dziwną fazę. Normalnie mu odbija i robi się nieobliczalny. Stary wmówił wszystkim, że matka sfiksowała i tylko on może się mną właściwie zająć. Wszyscy mają ją za wariatkę - powie. - Tylko przysięgnij, że nikomu o tym nie powiesz. Przysięgaj! - doda. Planujecie oglądać "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej? Dajcie znać w sondzie na dole strony.