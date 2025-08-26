"Pytanie na śniadanie" i "Dzień dobry TVN" są wiodącymi polskimi śniadaniówkami, które każdego dnia przyciągają przed telewizory setki tysięcy Polaków. Jak się okazuje, w trzecim tygodniu sierpnia telewidzowie wybierali program TVP częściej niż show TVN. Duży wpływ na ich wybór mogli przy tym mieć prowadzący.

"Pytanie na śniadanie" z lepszym wynikiem niż "Dzień dobry TVN". Przysłużyć mogła się Marzena Rogalska

Panel Nielsen Audience Measurement ujawnił, że w dniach od 18 do 22 sierpnia średnia oglądalność "PnŚ" wyniosła aż 272 tys. widzów, przekładając się na 7,25 proc. udziału TVP2 w rynku. W tych samych dnia "DDTVN" powróciło na antenę po wakacyjnej przerwie. Show oglądało jednak średnio 224 tys. telewidzów, którzy przełożyli się na 5,99 proc. udziałów. Należy przy tym zaznaczyć, że w przeanalizowanych dniach śniadaniówkę TVP prowadziła wraz z Łukaszem Nowickim Marzena Rogalska. Prezenterka wróciła wtedy do "PnŚ" po prawie pięciu latach. Możliwe, że to właśnie jej udział przyciągnął sporą rzeszę odbiorców.

Co ciekawe, "DDTVN" pokonało jednak "PnŚ" pod kątem oglądalności w środę 20 sierpnia. Śniadaniówkę TVN oglądało wtedy o 28 tys. osób więcej niż show TVP. Tego dnia program poprowadzili wyjątkowo Małgorzata Tomaszewska i Mateusz Hładki.

Tak widzowie ocenili powrót Marzeny Rogalskiej do "Pytania na śniadanie". Są jednomyślni

Po powrocie Rogalskiej do prowadzenia "Pytania na śniadanie" w mediach społecznościowych zawrzało. Telewidzowie chętnie komentowali, jak oceniają jej występ w śniadaniówce. "Z panią Marzenką aż chce się oglądać 'PnŚ'. Wspaniała kobieta, wulkan energii", "Świetnie się panią słucha i ogląda. Na pewno z panem Łukaszem stworzą udany duet", "Myślę, że powrót pani Marzeny Rogalskiej był strzałem w dziesiątkę. Dobra energia i spontan. Z panem Łukaszem tworzą zgrany duet. Widać zawodową chemię", "Uwielbiam tych prowadzących" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów w sieci. Więcej opinii internautów znajdziecie w naszym artykule: "Widzowie ocenili powrót Rogalskiej do 'PnŚ'. Mówią wprost o jednym".