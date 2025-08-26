Tuż po tym, jak Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, jego syn Daniel dostał własny program w stacji wPolsce24. To stacja związana z prawicowym środowiskiem braci Karnowskich. W "Nawrocki w Polsce" syn pary prezydenckiej rozmawia z gośćmi ze świata mediów i polityki. Są już pierwsze wyniki oglądalności.

Umiarkowana oglądalność programu "Nawrocki w Polsce". Są pierwsze dane

Program "Nawrocki w Polsce" jest emitowany w niedziele. Pierwszym gościem był Filip Chajzer, który spotkał się z Danielem Nawrockim we Władysławowie, obok food trucku z jego kebabem. Według danych Press program cieszy się umiarkowaną popularnością. Średnio ogląda go około 137 tysięcy widzów. Największym sukcesem okazało się trzecie wydanie programu. Przyciągnęło przed telewizory 158 tysięcy widzów. Niewiele mniejszą widownię zgromadził pierwszy odcinek - 157 tysięcy. Najmniej widzów oglądało drugi odcinek "Nawrockiego w Polsce" - 94 tys. osób.

Daniel Nawrocki też angażuje się w politykę. Wystartował w wyborach samorządowych

Przypomnijmy, że Daniel Nawrocki to syn Marty Nawrockiej z poprzedniego związku. Pierwsza dama urodziła go, gdy była w liceum. Chłopak został adoptowany przez Karola Nawrockiego i przyjął jego nazwisko. 21-latek ma bardzo dobre relacje ze swoim ojczymem, co pokazywał podczas trwania kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. W tamtym czasie opublikował też poruszający post na Facebooku. "Poznaliśmy się, gdy miałem dwa lata, a on 20. Mieszkałem wtedy z mamą w jednym małym pokoju, ona była wtedy studentką, która ciężko pracowała. Tata pojawił się w naszym życiu jak promień słońca (...). To tata pokazał mi, czym jest patriotyzm. Opowiadał o polskich bohaterach, takich jak Rotmistrz Pilecki czy Żołnierze Niezłomni, którzy stali się moimi idolami. Dzięki niemu nauczyłem się, co to miłość do ojczyzny, pomoc słabszym i odwaga" - wspominał. Daniel Nawrocki sam angażuje się w politykę. W 2024 roku wystartował w wyborach samorządowych z list Prawa i Sprawiedliwości. Ubiegał się wówczas o mandat w gdańskiej Radzie Miasta, ale ostatecznie nie udało mu się go zdobyć.