Olejnik w "Kropce nad i" zaapelowała do Nawrockiej. W tle weto prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o pomocy uchodźcom z Ukrainy, co może oznaczać, że nawet milion uchodźców z końcem września straci szansę na legalny pobyt w Polsce. Właśnie o tym m.in. rozmawiała w "Kropce nad i" Monika Olejnik z zaproszonymi politykami. Przez cały czas dziennikarka próbowała dowiedzieć się, co posłowie zamierzają zrobić, by ustawa została podpisana. Satysfakcjonującej odpowiedzi nie dostała. By skłonić Nawrockiego do głębszych przemyśleń, postanowiła zwrócić się do jego żony Marty Nawrockiej.

Monika Olejnik zaapelowała do Marty Nawrockiej. Wspomniała o ukraińskich dzieciach

Dziennikarka postanowiła wykorzystać ostatnie sekundy czasu antenowego na krótki apel w kierunku pierwszej damy. Olejnik przypomniała, że za wschodnią granicą wciąż trwa wojna, w której codziennie giną cywile, w tym dzieci. - Mam nadzieję, że żona pana prezydenta pomyśli o ukraińskich dzieciach, o pomocy dla dzieci ukraińskich, o tym, że za granicą mamy wojnę, że codziennie giną Ukraińcy, Ukrainki i dzieci. Nie należy o tym zapominać - powiedziała Olejnik na koniec programu.

