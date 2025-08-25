Już tej jesieni Agnieszka Kaczorowska ponownie pojawi się na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Tym razem będzie taneczną partnerką aktora Marcina Rogacewicza. Tuż przed startem najnowszej edycji tancerka postanowiła otworzyć się w jednym z podcastów. Kaczorowska przyznała, że czasem słowa krytyki bardzo ją dotykają.

REKLAMA

Zobacz wideo Bursztynowisz o Kaczorowskiej. Padły poruszające słowa

Kaczorowska mówi wprost o swojej wrażliwości. "Są oceny i komentarze, które mnie bolą"

Agnieszka Kaczorowska, znana widzom jako Bożenka z "Klanu", opowiedziała o trudnych doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem w mediach. - Jestem bardzo wrażliwym człowiekiem i ja sobie cenię tę swoją wrażliwość. Jednocześnie znam jej słabe strony. Są oceny i komentarze, które mnie bolą – wyznała w podcaście "Piekielnie szczerze". Wspomniała także o dorastaniu pod ciągłą obserwacją. - Być poddaną ocenie w każdym aspekcie życia, w każdym momencie, w zasadzie na każdym etapie dorastania, zmiany swojej fizyczności – no wszystko ja już przechodziłam i wszystko w mediach – powiedziała.

Po występie Agnieszki Kaczorowskiej na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu internauci ostro skomentowali stylizację aktorki. Fala krytyki nie pozostała bez echa, choć Kaczorowska stara się podchodzić do niej z humorem. - Nie mogę powiedzieć, bo to byłoby nieszczere, że nic mnie już nie dotyka. To niemożliwe, nie mam takiego typu osobowości. Ale nauczyłam się obracać wiele rzeczy w żart – podkreśliła. Odpowiedzią na nieprzychylne komentarze było zdjęcie z deską, które miało pokazać jej dystans do siebie i odporność na hejt.

Kaczorowska zatańczy z Rogacewiczem w "Tańcu z gwiazdami". Internet huczy od plotek o ich relacji

Choć Kaczorowska od 26 lat gra w "Klanie", jej największą pasją pozostaje taniec. Ma na koncie tytuł mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich i najwyższą międzynarodową klasę "S". Szerokiej publiczności dała się poznać jako trenerka w "Tańcu z gwiazdami". Już w drugim sezonie zdobyła Kryształową Kulę, a później sięgnęła po kolejne sukcesy, w tym drugie miejsce z Filipem Gurłaczem. We wrześniu Kaczorowska ponownie pojawi się w programie Polsatu. Tym razem jej partnerem tanecznym będzie Marcin Rogacewicz. Ich współpraca już wzbudza ciekawość, a krążące w mediach plotki tylko podsycają zainteresowanie. Oboje jednak konsekwentnie nie zdradzają, co łączy ich poza parkietem.