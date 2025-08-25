Ewa Minge będzie jedną z gwiazd, która od września będzie walczyć o Kryształową Kulę w 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Informacja ta została oficjalnie ogłoszona podczas finału poprzedniego sezonu, w którym projektantka pojawiła się na widowni. Wiadomo już, z kim zatańczy celebrytka.

Zobacz wideo Minge otwiera 17. edycję "TzG". "Mam straszną słabość"

Ewa Minge zatańczy z Michałem Bartkiewiczem w "Tańcu z gwiazdami"

Uwielbiany przez widzów program powróci na antenę 14 września. Będzie to nie tylko już 17. edycja show w Polsacie, ale również jubileuszowa - 30. edycja w historii polskiej wersji formatu, który w tym roku świętuje 20-lecie obecności w kraju. Z kim zatańczy Ewa Minge? 25 sierpnia produkcja ogłosiła, że na parkiecie projektantce będzie towarzyszyć Michał Bartkiewicz - doświadczony tancerz, pięciokrotny finalista Mistrzostw Polski, uczestnik prestiżowych międzynarodowych turniejów, takich jak German Open, Dutch Open czy St. Petersburg Open. Szerszej publiczności znany jest również z występów scenicznych w spektaklu "Burn the Floor", a także jako dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli w poprzednich edycjach "Tańca z gwiazdami".

W jubileuszowym sezonie zobaczymy wiele znanych twarzy. Oprócz Ewy Minge i Michała Bartkiewicza na parkiecie zaprezentują się: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Aleksander Sikora i Daria Syta, Lanberry i Piotr Musiałkowski, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński, Mikołaj „Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, Katarzyna Zillman i Janja Lesar.

"Taniec z gwiazdami" ogłosił nową parę. Internauci zareagowali

Ogłoszenie, że Ewa Minge zatańczy w parze z Michałem Bartkiewiczem w 17. edycji "Tańca z gwiazdami", spotkało się z dużym zainteresowaniem fanów programu. Ci nie kryją swojego entuzjazmu. "Ale fajni ludzie razem", "Najlepszy tancerz i wspaniała projektantka. Głosuję", "Ale duet, będzie ogień" - czytamy. Głos zabrał też taneczny partner Minge. "Ale będzie! Nie mogę się doczekać" - napisał na Instagramie.