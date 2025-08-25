Zmiany w "halo tu polsat" nie zwalniają tempa, a sam program wciąż się rozwija. Śniadaniówka, która zadebiutowała w sierpniu 2024 roku, zyskała już sporą grupę wiernych widzów. Jak się okazuje, tej jesieni w porannym paśmie Polsatu pojawią się nowe twarze. Stacja potwierdziła właśnie, że do ekipy programu dołącza Tomasz Wolny.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Surnik na festiwalu w Opolu. Komentuje swoje porównania do Torbickiej, nie ogląda "halo tu Polsat", komentuje debiut Sikorskiego

Wielkie zmiany w "halo tu polsat". Do ekipy dołącza Tomasz Wolny, a stacja szykuje kolejne niespodzianki

Jak możemy dowiedzieć się z mediów społecznościowych programu, do "halo tu polsat" dołącza Tomasz Wolny. Prezenter zyskał rozgłos i popularność, gdy był związany z Telewizją Polską, gdzie od 2013 do 2023 roku prowadził "Pytanie na śniadanie". W "halo tu polsat" Wolny zasiądzie na kanapie u boku Pauliny Sykut-Jeżyny, tworząc z nią nowy duet gospodarzy. To jednak nie jest jedyna zmiana. Wcześniej potwierdzono już, że Krzysztof Ibisz zyskał nową współprowadzącą - Ewę Wachowicz. Widzowie mogą się więc spodziewać świeżego spojrzenia na dobrze znaną formułę porannych rozmów. Z aktualnych informacji wiadomo, że łącznie program prowadzą już cztery pary prezenterów: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Agnieszka Hyży i Maciej Rock, Paulina Sykut-Jeżyna z Tomaszem Wolnym oraz Krzysztof Ibisz z Ewą Wachowicz. Wiadomo, że wśród prowadzących ma znaleźć się także piąty duet.

Ewa Wachowicz poprowadzi "halo tu polsat" w parze z Krzysztofem Ibiszem. Ma spore doświadczenie

21 sierpnia informowaliśmy, że Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna nie poprowadzą już razem "halo tu polsat". Szybko okazało się też, że prezenter będzie prowadził śniadaniówkę ze znaną ekspertką kulinarną. "Ewa Wachowicz & Krzysztof Ibisz stworzą nową parę prowadzących 'Halo, tu Polsat'. My już nie możemy się doczekać pierwszego poranka z tym duetem, a wy?" - czytamy na Instagramie programu. Oficjalnie podkreślono, że dołączenie Wachowicz wpisuje się w strategię rozwoju programu: "Ewa ma w tym układzie podwójny atut - doświadczenie medialne oraz naturalną swobodę w kontakcie z widzami i widzkami". Wcześniej gwiazdę można było oglądać głównie w programach kulinarnych oraz teleturnieju "100 procent dla stu". Gwiazda produkowała także "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza" i "Darmową kawiarenkę".