Monika Richardson, jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce, od lat komentuje kondycję mediów publicznych, z którymi sama była długo związana. Choć już od kilku lat nie pojawia się na antenie TVP, jej głos w sprawach dotyczących Telewizji Polskiej wciąż budzi emocje. Właśnie wyjawiła, co o niej sądzi.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Richardson o apelu do Macieja Stuhra i zmianach w TVN. Nie owija w bawełnę, co się jej nie podoba

Monika Richardson ostro o powrocie Marzeny Rogalskiej do TVP. "To jest dalej pudrowanie trupa"

W niedawnym wywiadzie dla serwisu "Świat Gwiazd" Richardson otwarcie skrytykowała aktualną kondycję TVP. Jej zdaniem stacja po zmianach politycznych nie ma klarownej wizji rozwoju, a za obecną sytuację odpowiada nowe kierownictwo. - Media publiczne w tym kraju nie mają żadnego pomysłu na siebie. Żadnego. Dlaczego? No bo ryba psuje się od głowy. Bo kierownictwo TVP jest takie, że zostało tam wsadzone troszeczkę przypadkiem - mówiła bez ogródek.

Dziennikarka odniosła się także do głośnego powrotu Marzeny Rogalskiej do programu "Pytanie na śniadanie". Po kilkuletniej przerwie prowadząca znów zasiadła na kanapie śniadaniówki, co spotkało się z mieszanymi reakcjami. Monika Richardson nie ukrywała sceptycyzmu wobec tej decyzji. - Nie ma koncepcji, więc raczymy się tymi odgrzewanymi kotletami. (...) Marzena Rogalska. Wszyscy znamy Marzenę Rogalską. No proszę państwa, to jest dalej pudrowanie trupa - stwierdziła dosadnie.

Monika Richardson uderzyła w Karolinę Korwin-Piotrowską

To nie jedyne, co w ostatnim czasie skomentowała Monika Richardson. Dziennikarka wywołała poruszenie także odnosząc się do niedawnej afery związanej z leczeniem jej psa i ostrej krytyki środowiska weterynaryjnego. Po tym, jak publicznie skarżyła się na wysokie koszty leczenia i sposób, w jaki potraktowano ją w jednej z klinik, spotkała się z falą komentarzy. Jedną z osób, które odniosły się do jej zachowania, była Karolina Korwin-Piotrowska. Stanęła ona w obronie lekarzy weterynarii, oskarżając Richardson o rozpętanie bezpodstawnej nagonki i ujawnienie wizerunku dyrektora kliniki. W odpowiedzi Richardson zamieściła kolejny emocjonalny wpis, w którym nie tylko ponownie zarzuciła środowisku weterynaryjnemu brak przejrzystości w działaniach, ale też odniosła się bezpośrednio do Korwin Piotrowskiej. "Koledzy dziennikarze - zainteresujecie się? Czy i w tej sprawie ekspercka opinia Karoliny Korwin-Piotrowskiej wam wystarczy?" - zapytała z przekąsem. Pełny wpis Richardson przeczytasz tutaj: Richardson po ostatniej aferze znów wbija kij w mrowisko. Teraz uderza w Korwin Piotrowską.