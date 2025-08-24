23 sierpnia odbył się koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Tym razem gwiazdy odwiedziły Tarnów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Zakopower, Wilki oraz Viki Gabor. Występ młodej wokalistki wywołał niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. "Super", "Fajny koncert", "Młoda i zdolna" - pisali internauci na profilu Telewizji Polskiej. Nie zabrakło także mniej przychylnych komentarzy. "Nigdy nie śpiewa wyraźnie", "Dziewczyna ma talent, ale śpiewa jakby przez zaciśnięte gardło i przez to trudno zrozumieć tekst", "Żeby jeszcze zrozumieć, o czym śpiewa. Chociaż jedno słowo" - czytamy. Co na to wokalistka?
Viki Gabor zobaczyła negatywne komentarze na profilu stacji. Postanowiła odpowiedzieć na słowa hejterów. "Kochani hejterzy, to dla Was: Stop hejt. Wierzę, że Wy lepiej byście się ubrali, lepiej zaśpiewali, wyglądali na tyle lat, ile macie. Wszystko zrobilibyście lepiej. A co dziś zrobiliście? Ja to wiem, przeczytałam Waszą frustrację pod tym postem" - napisała. Viki Gabor zachęca hejterów, aby sami spróbowali swoich sił na scenie i zobaczyli, jakie to uczucie zmagać się z negatywnymi komentarzami. "Scena jest duża, możecie się zgłosić do TVP, wystąpić i poczytać rewelacje na swój temat po występie. Pozdrawiam i proszę pamiętajcie: Nie byłam, nie jestem i nie będę zupą pomidorową. Dla przypomnienia: Stop hejt i tu stawiam kropkę" - przekazała Viki Gabor w mediach społecznościowych.
W lipcu Viki Gabor świętowała 18. urodziny. Piosenkarka wyjawiła w wywiadzie, że ma zamiar rozpocząć kurs na prawo jazdy oraz być bardziej samodzielna. - To jest nowy etap w moim życiu. (...) Dużo się będzie dziać, ale myślę, że takich bardzo fajnych rzeczy - zdradziła gwiazda w programie "Plot Twist" na antenie RMF FM. Wokalistka zaznaczyła też, że zamierza wydawać pieniądze z rozsądkiem. - Nie lubię rozmawiać o pieniądzach. No serio, to jest taki bardzo dziwny temat moim zdaniem. Każdy do tego inaczej podchodzi. Ale obiecuję, że będę wydawać na bardzo, myślę, fajne rzeczy - stwierdziła Viki Gabor.
