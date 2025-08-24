23 sierpnia odbył się koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Tym razem gwiazdy odwiedziły Tarnów. Na scenie zaprezentowali się m.in. Zakopower, Wilki oraz Viki Gabor. Występ młodej wokalistki wywołał niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. "Super", "Fajny koncert", "Młoda i zdolna" - pisali internauci na profilu Telewizji Polskiej. Nie zabrakło także mniej przychylnych komentarzy. "Nigdy nie śpiewa wyraźnie", "Dziewczyna ma talent, ale śpiewa jakby przez zaciśnięte gardło i przez to trudno zrozumieć tekst", "Żeby jeszcze zrozumieć, o czym śpiewa. Chociaż jedno słowo" - czytamy. Co na to wokalistka?

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie o karierze Viki Gabor. Ma kryzys?

Viki Gabor zabrała głos. "Kochani hejterzy, to do Was"

Viki Gabor zobaczyła negatywne komentarze na profilu stacji. Postanowiła odpowiedzieć na słowa hejterów. "Kochani hejterzy, to dla Was: Stop hejt. Wierzę, że Wy lepiej byście się ubrali, lepiej zaśpiewali, wyglądali na tyle lat, ile macie. Wszystko zrobilibyście lepiej. A co dziś zrobiliście? Ja to wiem, przeczytałam Waszą frustrację pod tym postem" - napisała. Viki Gabor zachęca hejterów, aby sami spróbowali swoich sił na scenie i zobaczyli, jakie to uczucie zmagać się z negatywnymi komentarzami. "Scena jest duża, możecie się zgłosić do TVP, wystąpić i poczytać rewelacje na swój temat po występie. Pozdrawiam i proszę pamiętajcie: Nie byłam, nie jestem i nie będę zupą pomidorową. Dla przypomnienia: Stop hejt i tu stawiam kropkę" - przekazała Viki Gabor w mediach społecznościowych.

Viki Gabor skończyła 18 lat. Takie ma plany na przyszłość

W lipcu Viki Gabor świętowała 18. urodziny. Piosenkarka wyjawiła w wywiadzie, że ma zamiar rozpocząć kurs na prawo jazdy oraz być bardziej samodzielna. - To jest nowy etap w moim życiu. (...) Dużo się będzie dziać, ale myślę, że takich bardzo fajnych rzeczy - zdradziła gwiazda w programie "Plot Twist" na antenie RMF FM. Wokalistka zaznaczyła też, że zamierza wydawać pieniądze z rozsądkiem. - Nie lubię rozmawiać o pieniądzach. No serio, to jest taki bardzo dziwny temat moim zdaniem. Każdy do tego inaczej podchodzi. Ale obiecuję, że będę wydawać na bardzo, myślę, fajne rzeczy - stwierdziła Viki Gabor.