Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja programu "Taniec z gwiazdami". 23 sierpnia produkcja przekazała, że na parkiecie zaprezentują się razem Barbara Bursztynowicz oraz Michał Kassin. "Michał ma na swoim koncie występy z najlepszymi światowymi artystami, w tym z Andreą Bocellim. Czy połączenie aktorskiej charyzmy Barbary ze sceniczną energią Michała okaże się przepisem na Kryształową Kulę?" - czytaliśmy w mediach społecznościowych. To jednak nie koniec ogłoszeń. Produkcja ponownie zaskoczyła informacją o nowej parze.

"Taniec z gwiazdami". Ogłoszono nową parę w programie. To faworyci nowej edycji?

24 sierpnia produkcja ogłosiła, że Maurycy Popiel i Sara Janicka stworzą parę w najnowszej edycji. "Sara ma na koncie Mistrzostwo Polski w Show Dance, Akademickie Mistrzostwo Polski, złoto w prestiżowym Turnieju o Puchar Prof. Mariana Wieczystego i srebro w Zachodnich Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych. Występowała także w 'America’s Got Talent' i tworzyła choreografie na wybory Miss Supranational 2023. Czy ta para podbije serca widzów od pierwszego tańca?" - czytamy w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że Sara Janicka odniosła już sukces w programie. Tancerka i Maciej Zakościelny dotarli wspólnie do finału, w którym zajęli trzecie miejsce. Wygląda na to, że Maurycy Popiel i Sara Janicka mogą być kluczową parą w formacie.

"Taniec z gwiazdami". Internauci zachwyceni nową parą. Lawina komentarzy

Post z ogłoszeniem nowej pary cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród internautów. Ruszyli z komentarzami pod publikacją. "Inaczej być nie mogło. Będzie ogień. Powodzenia", "Czekałam na to ogłoszenie! Super zestawienie. Będzie magicznie", "Super para. Życzę powodzenia w programie", "To będzie uczta dla oczu. Czuję to", "Wspieramy", "Sara jest cudowna", "No nareszcie. Czy już można wysyłać SMS-y? Wspaniały duet", "Sara ma ostatnio szczęście do partnerów. Będzie super duet" - pisali w mediach społecznościowych. A co wy sądzicie o tym duecie? Dajcie znać w sekcji komentarzy oraz sondzie na dole strony.