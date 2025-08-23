W sieci pojawiły się nowe wieści na temat "Tańca z gwiazdami". Na jaw wyszła nowa para. Już wiadomo, z kim zatańczy Barbara Bursztynowicz. Okazało się, że jej partnerem będzie Michał Kassin. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawiła się jasna informacja. "Michał ma na swoim koncie występy z najlepszymi światowymi artystami, w tym z Andreą Bocellim. Czy połączenie aktorskiej charyzmy Barbary ze sceniczną energią Michała okaże się przepisem na Kryształową Kulę?" - czytamy.

Nowa para w "Tańcu z gwiazdami". Fani zabrali głos

Już wiadomo, kto zatańczy z Barbarą Bursztynowicz w "Tańcu z gwiazdami". U boku aktorki pojawi się Michał Kassin. "Michał to zwycięzca Otwartych Mistrzostw Polski 2021, reprezentant kraju na Mistrzostwach Świata w Gruzji i ćwierćfinalista legendarnego Blackpool Dance Festival. Były członek kadry narodowej oraz były tancerz Teatru Muzycznego w Gdyni, gdzie występował m.in. w hitach takich jak "Hairspray", "Wiedźmin", "Chłopi", "Mistrz i Małgorzata" czy "Skrzypek na dachu'" - czytamy na profilu "Tańca z gwiazdami". Fani od razu zabrali głos w komentarzach. "Będzie ciekawie", "Michał to jeden z najlepszych tancerzy", "No i super! Michał ma w sobie taki wdzięk i klasę, że na pewno wyjdzie z tego coś pięknego!", "Super" - piszą internauci. Cieszycie się?

Barbara Bursztynowicz grała z Agnieszką Kaczorowską w "Klanie". Jakie ma o niej zdanie?

Przez lata Agnieszka Kaczorowska grała w "Klanie" z Barbarą Bursztynowicz. Teraz spotkają się na parkiecie. W wywiadzie z Plotkiem aktorka podkreśliła, że miała okazję porozmawiać z dawną koleżanką z serialu na temat "Tańca z gwiazdami". Bursztynowicz wypowiadała się o tancerce w bardzo miły sposób. - Wymieniamy między sobą uwagi na temat tańca, obserwuję ją, jak jest po prostu genialna, jak się rozwija - podkreśliła aktorka i dodała, że bardzo jej kibicuje. Barbara Bursztynowicz została zapytana również o prywatne afery gwiazd, które są nieodłącznym elementem show. Wyznała, że nie miesza się w te sfery, ale zasugerowała, że Kaczorowska wie, jak sobie z tym radzić, bo jest "inteligentna i mądra".