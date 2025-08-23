W ostatnim czasie w mediach huczało o tym, że Kinga Rusin i Bartosz Węglarczyk powrócą do programu "Dzień dobry TVN", aby poprowadzić śniadaniówkę z okazji 20. urodzin programu. - Nie dawałem się długo namawiać. Redakcja "Dzień dobry TVN" przyszła i powiedziała, że jest 20-lecie, i że mają taki pomysł. Zapytałam tylko, czy Kinga też będzie. Dowiedziałem się, że tak. To było dla mnie jasne, że na jeden odcinek bardzo chętnie wrócę - komentował Węglarczyk w rozmowie z nami. Kto jeszcze umili widzom poranki swoją obecnością w formacie?

"Dzień dobry TVN". Piotr Kraśko powraca do programu. To jednak nie wszystko. "Bardzo się cieszę"

W sobotnim wydaniu programu "Dzień dobry TVN" przekazano informację o tym, kto jeszcze poprowadzi jeden z odcinków specjalnych formatu. Raper Edzio wręczył zaproszenie Piotrowi Kraśce. Dziennikarz nie krył zadowolenia przed kamerami. - Zaproszenie na jubileusz 20-lecia "Dzień dobry TVN". Genialny program, cudowni ludzie. Na pewno tam będę. Ja już właściwie tam idę - powiedział Piotr Kraśko. Chwilę później ogłoszono, że w śniadaniówce wystąpi także Magda Mołek. - Czyli wracam do domu. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Jestem w tej chwili tak przejęta, że aż mi się ręce trzęsą - mówiła zadowolona dziennikarka w formacie.

"Dzień dobry TVN". Widzowie o powrocie dziennikarzy. "Nie mogę się doczekać"

Informacje o powrocie dziennikarzy przekazano w programie, a później zamieszczono także posty w mediach społecznościowych. Internauci ruszyli z komentarzami pod publikacjami. Nie kryli zadowolenia. "Klasa sama w sobie", "Szczerze mówiąc, to wszyscy mogliby wrócić ze starej ekipy do 'Dzień dobry TVN'. Nie żebym coś miała lub się czepiała do obecnych prowadzących", "Nie mogę się doczekać", "Bardzo dobry pomysł, żeby wrócić", "Bardzo lubię pana Piotra, jest wspaniałym, profesjonalnym dziennikarzem, Pozdrawiam serdecznie", "I żeby na dobre" - czytamy w mediach społecznościowych. A co wy sądzicie o powrocie dziennikarzy? Dajcie znać w sekcji komentarzy oraz sondzie na dole strony.