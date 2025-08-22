Potwierdziły się doniesienia! Znamy nowy duet prowadzących w "halo tu polsat"!

Wielkimi krokami zbliżają się jesienne ramówki stacji telewizyjnych. Po wakacyjnej przerwie wróci też "halo tu polsat", w którym szykują się wielkie zmiany. Już wcześniej Plotek informował, że zmieni się producentka programu, ale nie tylko. Okazuje się, że dojdzie do przetasowania wśród prowadzących i z ekranów zniknie jedna para. Pojawi się za to nowa i już wiadomo, kto ją stworzy!

Nowi prowadzący "halo tu polsat". Potwierdził się doniesienia

21 sierpnia informowaliśmy, że Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna nie poprowadzą już razem "halo tu polsat". Co jednak ciekawe, zostaną w programie. - To prawda, że Ibisz i Sykut-Jeżyna nie będą już razem prowadzić programu - potwierdziło źródło w rozmowie z Plotkiem. Kolejna osoba ze stacji także potwierdziła tę informację i zasugerowała, kto teraz poprowadzi program z Pauliną Sykut-Jeżyną. - Paulina będzie prowadzić program z nową osobą, która dołącza do programu. Prawdopodobnie będzie to Tomasz Wolny - dowiedział się Plotek. Krzysztof Ibisz też zostanie w programie i już wiadomo, z kim poprowadzi "halo tu polsat".

Teraz wyszło bowiem na jaw, że Krzysztof Ibisz będzie prowadził program z Ewą Wachowicz! "Ewa Wachowicz & Krzysztof Ibisz stworzą nową parę prowadzących 'halo tu polsat'. My już nie możemy się doczekać pierwszego poranka z tym duetem, a wy?" - czytamy na instagramowym profilu programu. "Dołączenie Wachowicz do głównego składu prowadzących wpisuje się przy tym w szerszą strategię rozwoju programu, który od samego początku zbudowany jest na różnorodności (a w kolejnym sezonie jedynie tę kwestię pogłębi) - od tematów społecznych, przez rozrywkę i kulturę, aż po rozmowy z bohaterami codzienności. Ewa ma w tym układzie podwójny atut - doświadczenie medialne oraz naturalną swobodę w kontakcie z widzami i widzkami" - czytamy a oficjalnej stronie "halo tu polsat".

To nie debiut dla Ewy Wachowicz. Ma niemałe doświadczenie

Ewa Wachowicz już regularnie pojawiała się w "halo tu polsat". To tej pory można było ją jednak oglądać głównie w kuchni. Była Miss ma jednak niemałe doświadczenie - prowadziła teleturniej "100 procent dla stu" i program kulinarny "Ewa gotuje" w Polsacie. Produkowała programy - "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza", "Darmowa kawiarenka". Zagrała też w jednym z odcinków serialu "Niania" w 2007 roku, a także uczestniczyła w show "Taniec z gwiazdami". W "halo tu polsat" będziemy mogli oglądać ją po wakacyjnej przerwie, czyli po 29 sierpnia.