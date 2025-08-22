Wielkimi krokami zbliża się 17. edycja "Tańca z gwiazdami" - wszystkie gwiazdy zostały już ujawnione, a emocje wokół premiery rosną z dnia na dzień. Nie obyło się bez zaskoczeń - Michał Czernecki, którego udział wcześniej zapowiadano, ostatecznie nie pojawi się na parkiecie. Tymczasem w mediach społecznościowych aż huczy od relacji zza kulis. Tancerze intensywnie ćwiczą ze swoimi parami, co można zobaczyć na Instagramie "TzG". Najnowsze nagranie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza wzbudziło ogromne poruszenie - czyżby aktor zaczął parodiować swoją trenerkę? To wideo trzeba zobaczyć.

Zobacz wideo Rogacewicz upodabnia się do Kaczorowskiej? Nagranie z próby do "TzG" mówi wszystko

Agnieszka Kaczorowska nagrała Marcina Rogacewicza na sali prób. "Czy ty jesteś mną?"

22 sierpnia na InstaStories programu "Taniec z gwiazdami" pojawiło się nagranie z jednej z prób, które natychmiast przyciągnęło uwagę fanów show. W kadrze pojawili się Aleksander Sikora - jedna z gwiazd nadchodzącej edycji oraz Marcin Rogacewicz, który wcielił się w rolę jego tymczasowego partnera tanecznego. Towarzyszące im tancerki, w tym Agnieszka Kaczorowska, nie kryły rozbawienia całą sytuacją. Największe emocje wzbudziło zachowanie Rogacewicza, który z zaskakującą pewnością instruował Sikorę, a sposób, w jaki to robił, niemal idealnie przypominał... Kaczorowską. "Oddychaj, rozciągnij łokcie", "Ja jestem kwiatem", "Barki w dół" czy w końcu bezbłędne "To nie są kartofle, trzymaj to!" - wskazując na układ ramion. Te nietypowe, ale obrazowe wskazówki wprawiły całą ekipę w wyśmienity nastrój.

Sama Kaczorowska nie kryła zdumienia sytuacją. - To się dzieje zaskakująco szybko. Normalnie takie rzeczy zaczynają się dziać dopiero w drugiej części edycji - przyznała rozbawiona, wspominając swoich wcześniejszych tanecznych partnerów. Wygląda zatem na to, że Rogacewicz w ekspresowym tempie podłapał styl swojej partnerki tanecznej.

Agnieszka Kaczorowska wróci do prowadzenia szkoły tańca?

Agnieszka Kaczorowska przez lata prowadziła własną szkołę tańca "Danceworld by Agnieszka Kaczorowska", którą otworzyła we wrześniu 2017 roku w Warszawie. Mimo obiecującego startu, po trzech latach działalności musiała podjąć trudną decyzję o jej zamknięciu. Powodem była pandemia COVID-19, która mocno odbiła się na młodych biznesach. Po latach, w rozmowie z Jastrząb Post, Kaczorowska została zapytana, czy myśli o powrocie do prowadzenia szkoły. - Oj, nie wiem, co będzie. Ja niczego nie planuję, jestem w takim momencie życia, że bardzo się skupiam na tym, co teraz. (...) Wtedy nie widziałam na to rozwiązania innego. I uważam, że podjęłam bardzo dobrą decyzję (...) - przyznała otwarcie.