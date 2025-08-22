Wielkimi krokami zbliża się 17. edycja "Tańca z gwiazdami" - wszystkie gwiazdy zostały już ujawnione, a emocje wokół premiery rosną z dnia na dzień. Nie obyło się bez zaskoczeń - Michał Czernecki, którego udział wcześniej zapowiadano, ostatecznie nie pojawi się na parkiecie. Tymczasem w mediach społecznościowych aż huczy od relacji zza kulis. Tancerze intensywnie ćwiczą ze swoimi parami, co można zobaczyć na Instagramie "TzG". Najnowsze nagranie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza wzbudziło ogromne poruszenie - czyżby aktor zaczął parodiować swoją trenerkę? To wideo trzeba zobaczyć.
22 sierpnia na InstaStories programu "Taniec z gwiazdami" pojawiło się nagranie z jednej z prób, które natychmiast przyciągnęło uwagę fanów show. W kadrze pojawili się Aleksander Sikora - jedna z gwiazd nadchodzącej edycji oraz Marcin Rogacewicz, który wcielił się w rolę jego tymczasowego partnera tanecznego. Towarzyszące im tancerki, w tym Agnieszka Kaczorowska, nie kryły rozbawienia całą sytuacją. Największe emocje wzbudziło zachowanie Rogacewicza, który z zaskakującą pewnością instruował Sikorę, a sposób, w jaki to robił, niemal idealnie przypominał... Kaczorowską. "Oddychaj, rozciągnij łokcie", "Ja jestem kwiatem", "Barki w dół" czy w końcu bezbłędne "To nie są kartofle, trzymaj to!" - wskazując na układ ramion. Te nietypowe, ale obrazowe wskazówki wprawiły całą ekipę w wyśmienity nastrój.
Sama Kaczorowska nie kryła zdumienia sytuacją. - To się dzieje zaskakująco szybko. Normalnie takie rzeczy zaczynają się dziać dopiero w drugiej części edycji - przyznała rozbawiona, wspominając swoich wcześniejszych tanecznych partnerów. Wygląda zatem na to, że Rogacewicz w ekspresowym tempie podłapał styl swojej partnerki tanecznej.
Agnieszka Kaczorowska przez lata prowadziła własną szkołę tańca "Danceworld by Agnieszka Kaczorowska", którą otworzyła we wrześniu 2017 roku w Warszawie. Mimo obiecującego startu, po trzech latach działalności musiała podjąć trudną decyzję o jej zamknięciu. Powodem była pandemia COVID-19, która mocno odbiła się na młodych biznesach. Po latach, w rozmowie z Jastrząb Post, Kaczorowska została zapytana, czy myśli o powrocie do prowadzenia szkoły. - Oj, nie wiem, co będzie. Ja niczego nie planuję, jestem w takim momencie życia, że bardzo się skupiam na tym, co teraz. (...) Wtedy nie widziałam na to rozwiązania innego. I uważam, że podjęłam bardzo dobrą decyzję (...) - przyznała otwarcie.
