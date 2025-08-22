Nowy sezon "Tańca z gwiazdami" rusza już 14 września. Z tego też powodu produkcja show coraz chętniej ujawnia pary, które tym razem zobaczymy na parkiecie w Polsacie. Rankiem 22 sierpnia ogłoszono, z kim w duecie o Kryształową Kulę będzie walczył Tomasz Karolak.

"Taniec z gwiazdami" poinformował o kolejnej parze nowego sezonu. To z nią zatańczy Tomasz Karolak

"Tomasz Karolak połączy swoje siły z Izabelą Skierską" - napisano w poście na Instagramie "TzG". "Izabela to Mistrzyni Polski, Mistrzyni Świata w tańcu towarzyskim, ośmiokrotna Mistrzyni Anglii i Wielkiej Brytanii, a także triumfatorka niezliczonych prestiżowych turniejów - od Mistrzostw Europy, przez UK Open, aż po US Open. Przez siedem lat z rzędu była w finałach najważniejszych zawodów tanecznych na świecie. Jako certyfikowana trenerka i sędzia szkoli tancerzy na całym świecie. Tańczyła również pokazy w Azji, Europie i US" - opisała dalej produkcja programu. "Teraz swoje międzynarodowe doświadczenie wykorzysta w duecie z Karolakiem - i to może być ogień, którego parkiet długo nie zapomni" - dodano na koniec wpisu.

Ogłoszenie "Tańca z gwiazdami" spotkało się z bardzo entuzjastycznymi reakcjami widzów show. "Ale to będzie duet", "Uwielbiam Karolaka a Iza to tancerka top of the top. Moi faworyci!", "Super duet. Powodzenia", "Ajajajaj ale połączenie. Nie mogę się doczekać!" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy internautów.

Te pary będą walczyć o Kryształową Kulę. Jednego duetu niestety zabraknie

Przypomnijmy, że dotychczasowo ujawniono, iż w nowym sezonie "TzG" zobaczymy: Katarzynę Zillmann u boku Janji Lesar, Mikołaja Bagińskiego z Magdaleną Tarnowską, Maję Bohosiewicz z Albertem Kosińskim, Marcina Rogacewicza oraz Agnieszkę Kaczorowską, Lanberry z Piotrem Musiałkowskim, Aleksandra Sikorę z Darią Sytą oraz Wiktorię Gorodecką i Kamila Kuroczko. W programie mieli wystąpić także Michał Czernecki i Julia Suryś. Na kilka tygodni przed rozpoczęciem show aktor z powodów zdrowotnych był zmuszony się jednak wycofać.