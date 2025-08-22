Klaudia i Valentyn byli uczestnikami dziewiątej odsłony programu "Rolnik szuka żony". Między parą szybko zaiskrzyło. Zakochani musieli się także mierzyć ze sporymi przeciwnościami losu. Chodziło przede wszystkim o dzielącą ich odległość. Valentyn przeprowadził się dla ukochanej na Podlasie. 10 sierpnia na Instagram trafiły zdjęcia ze ślubu zakochanych. Niecałe dwa tygodnie później para podzieliła się radosną nowiną.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn przekazali radosną nowinę. Spodziewają się dziecka!

Klaudia i Valentyn z programu "Rolnik szuka żony" nie posiadają się z radości. Dwa tygodnie po ślubie w mediach społecznościowych pojawiło się zaskakujące nagranie. Zakochani opublikowali wideo, na którym widać zdjęcie USG oraz ich dłonie. Małżeństwo wyznało, że ich rodzina niebawem się powiększy. "Coś pięknego... jeszcze przed nami" - czytamy w opisie. W komentarzach pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami. "Najszczersze gratulacje", "Będziecie wspaniałymi rodzicami! Dużo spokoju i zdrówka", "Gratulacje, dużo zdrówka dla was" - czytamy pod postem.

"Rolnik szuka żony". Klaudia i Valentyn dopiero co wzięli ślub. Fani zachwalali kreację

Klaudia i Valentyn z programu "Rolnik szuka żony" wzięli ślub. "Jako ekipa 'Rolnik szuka żony' mamy to szczęście, że co jakiś czas możemy podzielić się takim zdjęciem. Klaudio! Valentynie! Powodzenia na nowej drodze życia! Niech wasze wspólne dni wypełnione będą radością i szczęściem!" - przekazano na oficjalnym profilu programu na Instagramie, zamieszczając do tego fotografię świeżo upieczonego małżeństwa. Fani byli zachwyceni kreacjami państwa młodych. Klaudia postawiła na suknię godną prawdziwej księżniczki, z głębokim dekoltem oraz bufiastymi rękawami. Jej ukochany zaprezentował się w beżowym garniturze, który zestawił z ciemną muszką. "Jak cudnie! Przepiękna kreacja, suknia cudo!", "Klaudia wygląda nieziemsko! Gratulacje!" - pisali internauci. ZOBACZ TEŻ: Kiedyś bała się ryzyka, dziś tworzy rodzinę z Kamilem. Niesamowita przemiana Asi z "Rolnika"