Interwizja - muzyczny konkurs będący wschodnią alternatywą dla Eurowizji - już teraz wzbudza spore zainteresowanie. Organizowana przez Rosję impreza powraca po ponad 40 latach przerwy i odbywać się będzie pod patronatem Władimira Putina. Jak ujawniono, jednym z uczestników wydarzenia będzie amerykański wokalista Brandon Howard, o którym od dawna spekuluje się, że może być synem legendarnego Michaela Jacksona.

Domniemany syn Michaela Jacksona wystąpi dla Putina

Brandon Howard znalazł się wśród artystów, którzy wystąpią podczas konkursu Interwizji, zaplanowanego na 20 września w Moskwie. Co zaskakujące, ma on reprezentować Stany Zjednoczone. Decyzja ta odbiła się szerokim echem, zwłaszcza w kontekście międzynarodowej izolacji Rosji i kontrowersji wokół samego wydarzenia. W oficjalnym komunikacie organizatorzy zapowiedzieli udział Howarda w nietypowy sposób. "To gwiazda światowej klasy, której muzyka przekracza granice i łączy kultury" - czytamy.

Konkurs Interwizji najpierw odbywał się w latach 1965-1980 w komunistycznej Czechosłowacji jako przeciwwaga dla zachodniej Eurowizji. Obecna edycja jest wyraźną próbą odbudowania wpływów kulturowych Rosji w odpowiedzi na wykluczenie tego kraju z Eurowizji po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Nad wznowieniem konkursu czuwa komitet organizacyjny kierowany przez wicepremiera Dmitrija Czernyszenkę. W wydarzeniu ma wziąć udział 21 państw, m.in. Białoruś, Chiny, Kazachstan, Kuba czy Serbia. Kreml przedstawia to jako dowód na "międzynarodowe poparcie" mimo sankcji i politycznej izolacji ze strony Zachodu.

Brandon Howard jest synem Michaela Jacksona?

Brandon Howard jest synem piosenkarki soul Miki Howard, która w latach 80. miała mieć romans z Michaelem Jacksonem. Od lat pojawiają się plotki, że Brandon mógłby być owocem tej relacji. W 2014 roku media w USA informowały nawet o testach DNA, które miały wskazywać na pokrewieństwo wokalisty z Jacksonem. Wiarygodność badań szybko jednak została zakwestionowana, a sam Howard nie potwierdził jednoznacznie doniesień, ani im nie zaprzeczył.