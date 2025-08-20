Na 20 sierpnia zaplanowano trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej w Sopocie podczas koncertu pt. "Słowa mają moc" zabrzmiały największe hity polskiej sceny muzycznej. Wśród zaproszonych gości znalazły się prawdziwe sławy. Jak ich występy ocenili widzowie?

Top of the Top Sopot Festival dzień trzeci. Widzom się podobało?

Trzeciego dnia festiwalu widzów powitało czworo prowadzących: Marcin Prokop, Dorota Wellman, Jan Pirowski i Izabella Krzan. Z kolei na scenie z największymi hitami wystąpili m.in. Kult, Enej, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Natalia Szroeder, Patrycja Markowska, Grubson, Ralph Kamiński, LemON, Raz Dwa Trzy. Wydarzenie było ciekawe, a publiczność zebrana pod Sopocką sceną bawiła się wyśmienicie.

Czy jednak wydarzenie emitowane przez stację TVN przypadło do gustu widzom? Wygląda na to, że większość była zadowolona zarówno z organizacji koncertu, jak i z listy gości oraz ich występów. W komentarzach na oficjalnym fanpage'u stacji pojawiło się wiele komentarzy z komplementami. "Jak do tej pory zapowiada się najlepszy koncert", "Świetny koncert dzisiaj", "Kult był świetny i Raz Dwa Trzy!", "Kult zawsze w formie", "Kazik mimo że jest prawie na emeryturze, podniósł poprzeczkę... nogi same skaczą", "Nooo w końcu konkretna muzyka. Kult cudowny" - czytamy. Chwalono także Patrycję Markowską. "Przepiękny występ!", "Uwielbiam. To jest głos i talent. Klasa" - pisali.

Nie wszyscy jednak byli tak pozytywnie nastawieni. Oberwało się zwłaszcza zespołowi Enej. "Nie moja bajka", "Enej potrafi dużo lepiej moim zdaniem zagrać i podnieść publiczność" - pisali widzowie. Pod nagraniem z występu Andrzeja Piasecznego również znalazły się zarówno miłe, jak i przykre słowa. "Cudnie" - pisał jeden z internautów, a drugi wypalił: "Trochę nie trafia w tony".

Top of the Top Festival w Sopocie. Skubas zachwycił widzów

Drugiego dnia tegorocznego Top of the Top Sopot Festivalu artyści walczyli o Bursztynowego Słowika. Jeden z występów w szczególności przypadł do gustu widzom. Zarówno publiczność zebrana pod sceną, jak i widzowie przed telewizorami byli zachwyceni występem Skubasa. "Bardzo dobry występ, jak na razie mój faworyt", "Piękne, ale głos", "Super występ" - pisali pełni entuzjazmu internauci.