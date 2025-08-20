Powrót na stronę główną
Julia Suryś o rezygnacji Czerneckiego z "TzG". Zdradziła, co z jej udziałem
Michał Czernecki zrezygnował z udziału w "Tańcu z gwiazdami" z powodu problemów zdrowotnych. Po ogłoszeniu jego decyzji przez Polsat o komentarz w sprawie poprosiliśmy Julię Suryś, która miała towarzyszyć mu na parkiecie.
Julia Suryś, Michał Czernecki
Julia Suryś, Michał Czernecki, KAPiF

20 sierpnia "Taniec z gwiazdami" oficjalnie poinformował, że Michał Czernecki nie wystąpi w zbliżającej się edycji show. Powodem jest kontuzja aktora. Wiele osób zastanawia się, czy w tej sytuacji w programie nie zobaczymy także Julii Suryś. - Przykro mi z powodu kontuzji Michała. Mam nadzieję, że jak najszybciej wróci do zdrowia i będzie miał kiedyś możliwość przeżyć tę piękną przygodę, jaką jest "Taniec z gwiazdami" - mówi nam tancerka. Niestety, z jej słów wynika, że w zbliżającym się sezonie może zabraknąć również jej. - Do pierwszego odcinka nie zostało wiele czasu, więc prawdopodobnie oglądanie mnie w roli tancerki w tej edycji będzie niemożliwe - dodała Julia Suryś.

Artykuł jest aktualizowany.

