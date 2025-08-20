Wielkimi krokami zbliża się 17. edycja "Tańca z gwiazdami". Potwierdzono już wszystkich uczestników, ale nieoczekiwanie pojawiły się doniesienia na temat kontuzji jednej z gwiazd, biorących udział w rywalizacji o Kryształową Kulę. Chodzi o Michała Czerneckiego. Właśnie wyszło na jaw, że aktor musiał zrezygnować z udziału w tanecznym show. "Michał musiał wycofać się z programu jeszcze przed rozpoczęciem głównych treningów tanecznych. Zdaniem lekarzy obciążenia i tak szczególny, intensywny trening, mógłby zakończyć się dla aktora poważną kontuzją związaną ze starym urazem" - można przeczytać w oświadczeniu stacji, które pojawiło się na profilu "Tańca z gwiazdami" na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdrójkowski z przekazem dla Karolaka w TzG. "To niekoniecznie się z nim zgrywa"

Michał Czernecki rezygnuje z udziału w "Tańcu z gwiazdami". W tle problemy zdrowotne

Stacja Polsat także wydała oświadczenie, w którym przekazano więcej szczegółów. "W ostatnich tygodniach aktor rozpoczął przygotowania fizyczne do programu i niemal od razu okazało się, że bolesna dolegliwość, z jaką się zmagał od dłuższego czasu na skutek dawnych urazów, nasiliła się i konieczne było pilne wykonanie specjalistycznych badań. Otrzymane wyniki i konsultacje potwierdziły niestety, że Michał Czernecki musi zrezygnować z udziału w "Tańcu z gwiazdami", by nie ryzykować poważniejszym urazem. Lekarze specjaliści nie mają wątpliwości, że tak intensywny trening i długotrwały wysiłek jest dla Michała bardzo ryzykowny" - podkreślono w oświadczeniu, które zamieściła Plejada.

"Stacja przyjęła ze zrozumieniem decyzję o rezygnacji z programu na tym etapie przygotowań również dla dobra i zachowania najwyższego poziomu show" - przekazał Polsat w oświadczeniu.

"Taniec z gwiazdami" 2025. Kto zatańczy w programie jesienią?

Jak na razie Polsat nie poinformował, czy rezygnacja z programu Michała Czerneckiego oznacza, że w tej edycji pojawi się o jedną parę mniej. Nie wiadomo także, czy na parkiecie zobaczymy Julię Suryś, która miała być taneczną trenerką aktora. Przypomnijmy, że pozostałe pary, które wystąpią w tej edycji "Tańca z gwiazdami", to: Aleksander Sikora i Daria Syta, Lanberry i Piotr Musiałkowski, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński, Mikołaj Bagi Bagiński i Magdalena Tarnowska, Ewa Minge i Michał Bartkiewicz, Tomasz Karolak i Izabela Skierska, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin, Maurycy Popiel i Sara Janicka.