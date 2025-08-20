Koniec spekulacji! To oni powalczą o miłość w nowym sezonie "Rolnika"

12. edycja "Rolnik szuka żony" trafi do emisji 14 września, jednak zgodnie z tradycją już wiosną poznaliśmy wizytówki bohaterów, którzy zgłosili się do programu, aby szukać miłości. Widzowie show mogli wysyłać listy w sumie do ośmiu kandydatów. 20 sierpnia Telewizja Polska ogłosiła pięciu finalistów, którzy otrzymali największą liczbę zgłoszeń. Wiemy już, że w nowym sezonie "Rolnik szuka żony" bliżej poznamy Barbarę, Arkadiusza, Gabriela, Krzysztofa oraz Rolanda.

"Rolnik szuka żony" 12. Oto bohaterowie nowego sezonu programu

Przypomnijmy, kim dokładnie są i czym zajmują się rolnicy, którzy będą szukać miłości w nowym sezonie "Rolnik szuka żony". Barbara ma 32 lata i jest "Kurpianką z krwi i kości". "Zawsze czuła, że życie na wsi jest jej pisane. Razem z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę bydła mlecznego, a dodatkowo ma swoje własne gospodarstwo agroturystyczne, które wymarzyła sobie już jako mała, 13-letnia dziewczynka. Hoduje konie i moment, gdy rano wypuszcza je ze stajni, zachwyca ją każdego dnia, tak samo jak moment narodzin cielaczków. Jest też kierowniczką kurpiowskiego zespołu folklorystycznego" - czytamy w materiałach prasowych TVP.

Arkadiusz ma 24 lata i pochodzi z województwa lubelskiego, gdzie razem z ojcem prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo warzywno-zbożowe. "Uprawiają m.in. cukinię, dynię, ziemniaki i zboża. Rolnik z zawodu, wykształcenia i zamiłowania" - dowiadujemy się. 31-letni Gabriel pochodzi z kolei z Wielkopolski. "Na swoim 60-hektarowym gospodarstwie zajmuje się zarówno hodowlą bydła opasowego, jak i uprawą zbóż. Jest najmłodszy z rodzeństwa i od samego początku wiedział, że to on przejmie obowiązki po tacie. Ukończył Technikum Agrobiznesu, już wtedy łącząc pracę z nauką, następnie studia inżynierskie i magisterskie, jednocześnie powiększając i rozwijając gospodarstwo" - przekazuje TVP.

Z kolei 28-letni Krzysztof prowadzi gospodarstwo na Podlasiu, które przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. "Zajmuje się głównie hodowlą bydła mlecznego oraz uprawą zboża i kukurydzy na paszę na areale ok. 100 ha. Przyznaje, że życie rolnika nie jest lekkie, a że ma już sporą hodowlę i tereny uprawowe i stara się radzić sobie samemu, ma dość dużo obowiązków" - czytamy. Roland ma 37 lat i mieszka w okolicach Łodzi, gdzie razem z rodzicami prowadzi gospodarstwo ekologiczne. "Nastawione na uprawę warzyw takich jak kalafior, fasola, kapusta, papryka. W wolnym czasie lubi czytać książki, zwiedzać ciekawe miejsca, aktywnie spędzać czas, jeździć na rowerze" - dowiadujemy się o uczestniku. Zdjęcia finałowej piątki znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Uczestnicy 12. edycji będą gościć w "Pytaniu na śniadanie"

Jak informuje Telewizja Polska, finałową piątkę będzie można poznać nieco bliżej w wydaniu "Pytania na śniadanie" 21 sierpnia. O swoich wrażeniach z programu uczestnicy mieli okazję porozmawiać z Mateuszem Jędrasiem, a spotkania z nimi zostaną wyemitowane w trzech różnych wejściach w czwartkowym wydaniu śniadaniówki.