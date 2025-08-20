W 2025 roku "Dzień dobry TVN" obchodzi 20. urodziny. Z tej okazji stacja TVN szykuje różne niespodzianki dla widzów swojej śniadaniówki. Jedną z nich są okolicznościowe powroty byłych gwiazd programu. Wiadomo, że znów zobaczymy między innymi Kingę Rusin. Jak donosi portal Pudelek, w najbliższy weekend stacja ogłosi powrót kolejnej znanej prezenterki. Negocjacje w tej sprawie trwały już od pewnego czasu. Dziennikarka rzekomo ma poprowadzić jedno z weekendowych wydań "Dzień dobry TVN" po wakacjach.

Kolejna gwiazda w programie "Dzień dobry TVN"? Dobrze ją znacie

Magda Mołek wróci do prowadzenia programu "Dzień dobry TVN"? Warto przypomnieć, że prezenterka była gospodynią śniadaniowego show od 2005 roku. Początkowo występowała w duecie z Olivierem Janiakiem, później natomiast z Marcinem Mellerem. Z formatem pożegnała się dopiero po 14 latach, w 2019 roku. W 2020 roku odeszła ze stacji TVN. Dziennikarka przeniosła swoją działalność do sieci. Od kilku lat prowadzi własny kanał w serwisie YouTube - W MOIM STYLU Magda Mołek. Niedawno jednak na chwilę wróciła na szklany ekran. Pojawiła się w Polsacie, biorąc udział w "Tańcu z gwiazdami", co wywołało spekulacje o możliwym przeniesieniu do śniadaniówki tej stacji. To się jednak nie wydarzyło. Według doniesień Pudelka, Magdę Mołek zobaczymy w "Dzień dobry TVN" już wkrótce po wakacjach. Skontaktowaliśmy się z dziennikarką w celu potwierdzenia tych informacji, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Magda Mołek o powrocie do telewizji. "To moje środowisko"

W lutym Mołek udzieliła wywiadu "Vivie!". W rozmowie dziennikarka przyznała, że nie wyklucza powrotu do telewizji. - Nie powiem aż, że mi tego brakowało, ale jest to moje środowisko. Czuję się w nim jak ryba w wodzie - skomentowała. Prezenterka zdradziła, że nie chciałaby jednak znów prowadzić programu śniadaniowego. Dodała też, że na razie nie powstał format, który by ją zainteresował. - Ja już wiele razy wysłałam do świata wiadomość o tym, że to, że zrezygnowałam z telewizji, nie oznacza, że ją porzuciłam.(...) I ten wspomniany sygnał do świata, że na coś takiego jestem gotowa, wysyłałam już nie jeden raz, ale wciąż nie widzę programu czy formatu, o którym mogłabym powiedzieć: o to jest to! Więc może po prostu go jeszcze nie ma - skwitowała.