Gruchnęły doniesienia o kolejnym powrocie do "Dzień dobry TVN". To ulubienica widzów
To nie koniec powrotów na antenę "Dzień dobry TVN". Niedawno ogłoszono, że program znów poprowadzi Kinga Rusin. Ostatnio natomiast wyciekło nazwisko kolejnej gwiazdy.
Studio 'Dzień dobry TVN'
W 2025 roku "Dzień dobry TVN" obchodzi 20. urodziny. Z tej okazji stacja TVN szykuje różne niespodzianki dla widzów swojej śniadaniówki. Jedną z nich są okolicznościowe powroty byłych gwiazd programu. Wiadomo, że znów zobaczymy między innymi Kingę Rusin. Jak donosi portal Pudelek, w najbliższy weekend stacja ogłosi powrót kolejnej znanej prezenterki. Negocjacje w tej sprawie trwały już od pewnego czasu. Dziennikarka rzekomo ma poprowadzić jedno z weekendowych wydań "Dzień dobry TVN" po wakacjach.

Kolejna gwiazda w programie "Dzień dobry TVN"? Dobrze ją znacie

Magda Mołek wróci do prowadzenia programu "Dzień dobry TVN"? Warto przypomnieć, że prezenterka była gospodynią śniadaniowego show od 2005 roku. Początkowo występowała w duecie z Olivierem Janiakiem, później natomiast z Marcinem Mellerem. Z formatem pożegnała się dopiero po 14 latach, w 2019 roku. W 2020 roku odeszła ze stacji TVN. Dziennikarka przeniosła swoją działalność do sieci. Od kilku lat prowadzi własny kanał w serwisie YouTube - W MOIM STYLU Magda Mołek. Niedawno jednak na chwilę wróciła na szklany ekran. Pojawiła się w Polsacie, biorąc udział w "Tańcu z gwiazdami", co wywołało spekulacje o możliwym przeniesieniu do śniadaniówki tej stacji. To się jednak nie wydarzyło. Według doniesień Pudelka, Magdę Mołek zobaczymy w "Dzień dobry TVN" już wkrótce po wakacjach. Skontaktowaliśmy się z dziennikarką w celu potwierdzenia tych informacji, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 

Magda Mołek o powrocie do telewizji. "To moje środowisko"

W lutym Mołek udzieliła wywiadu "Vivie!". W rozmowie dziennikarka przyznała, że nie wyklucza powrotu do telewizji. - Nie powiem aż, że mi tego brakowało, ale jest to moje środowisko. Czuję się w nim jak ryba w wodzie - skomentowała. Prezenterka zdradziła, że nie chciałaby jednak znów prowadzić programu śniadaniowego. Dodała też, że na razie nie powstał format, który by ją zainteresował. - Ja już wiele razy wysłałam do świata wiadomość o tym, że to, że zrezygnowałam z telewizji, nie oznacza, że ją porzuciłam.(...) I ten wspomniany sygnał do świata, że na coś takiego jestem gotowa, wysyłałam już nie jeden raz, ale wciąż nie widzę programu czy formatu, o którym mogłabym powiedzieć: o to jest to! Więc może po prostu go jeszcze nie ma - skwitowała.

