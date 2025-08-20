"TVP. Otwórz się na więcej" - pod takim hasłem Telewizja Polska zamierza kontynuować swoją komunikację z widzami. Stacja postawi jesienią przede wszystkim na emocje. Całość spaja motyw przewodni "Otwórz się na..." - wspomnienia, miłość, spotkania, radość, nowe perspektywy czy pasje. Co widzowie będą mogli zobaczyć od września na antenie?

Telewizja Polska stawia na hity. Nie zabraknie również nowości

Wśród licznych propozycji TVP dominują przede wszystkim kontynuacje sprawdzonych formatów rozrywkowych m.in. nowe sezony programu "Rolnik szuka żony" czy The Voice of Poland", premierowe odcinki popularnych teleturniejów np. "Familiady", "Koła fortuny", "Postaw na milion" i niezastąpione telenowele - "Klan", "M jak miłość", "Barwy szczęścia". Widzowie z pewnością wyczekują nowego sezonu "Rodzinki.pl". Serial powróci na antenę 6 września po latach przerwy. Obiecująco zapowiada się również drugi sezon serialu "Profilerka. Jastrë". - Jesienna odsłona naszej kampanii to zaproszenie, by otworzyć się na emocje, wartości i doświadczenia, które tworzą wspólnotę widzów Telewizji Polskiej. Chcemy pokazać, że jesteśmy blisko ludzi - w ich codzienności, ale też w wielkich wydarzeniach, które przeżywamy razem. Spot łączy różne światy: od powrotów kultowych seriali, przez emocje sportowe i muzyczne, aż po zupełnie nowe produkcje - mówi Marcin Gudowicz, Dyrektor Biura Reklamy i Marketingu TVP. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Małgorzata Kożuchowska o nowym sezonie "Rodzinki.pl". Będzie zupełnie inny

W rozmowie z reporterką Jastrząb Post Kożuchowska zdradziła, że na fanów "Rodzinki.pl" czeka sporo niespodzianek. - (...) Będzie jednak trochę inny, bo my jesteśmy inni. Upłynęło pięć lat, odkąd pożegnaliśmy się z ostatnim sezonem. Dzieci dorosłe, więc to diametralna zmiana. Pojawi się drugi dom, czyli nie tylko domu Boskich z trójką dzieci, my zostaniemy tylko z Kacperkiem. Będzie drugi dom Maćka Musiała i Olgi Kalickiej z ich dzieckiem. (...) Będą się odwiedzali, będzie się ta energia wymieniała oczywiście, ale czuję, że zostaliśmy trochę odciążeni - mówiła. Aktorka zapewniła jednak, że nowy sezon będzie równie zabawny i szalony, co poprzednie.