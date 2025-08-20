Małgorzata Tomaszewska 20 sierpnia zadebiutowała w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN". Na ekranie towarzyszył jej Mateusz Hładki, który w ostatniej chwili zastąpił Jana Pirowskiego. Prezenter przebywa obecnie w Sopocie, gdzie trwa festiwal Top Of The Top. To właśnie on miał razem z Tomaszewską spróbować swoich sił na kanapie "DDTVN". Jak wiadomo, stacja testuje nowych prowadzących, którzy być może w przyszłości dostaną szansę, by na dobre zagościć w studiu śniadaniówki. Po debiucie Tomaszewskiej w sieci zaroiło się od komentarzy. Prezenterka zebrała same komplementy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora wskazuje różnice między "halo tu polsat" a "PnŚ". "Wiadomo, że chciałbym być u boku Gosi"

Małgorzata Tomaszewska zachwyciła debiutem w śniadaniówce

Widzowie zachwycali się naturalnością i pozytywną energią prezenterki. Wszyscy zgodnie przyznali, że Tomaszewska wniosła do studia potrzebny powiew świeżości. "Gosia daje tyle dobrej energii", "Gosia to najpiękniejsza dziennikarka w tym kraju. Świetna dykcja, wizerunek... Brawo", "Gosia! Nareszcie jesteś. Tworzysz wspaniałą atmosferę!", "Małgosia, obłędna, naturalna, skromna, z klasą, z uśmiechałem, z radością życia, wspierająca, słuchająca no i teraz przemawiająca do naszych serc. Małgosiu, bardzo się cieszę, że będziesz nas zapraszać do studia TVN" - czytamy. Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu, co wy myślicie o debiucie prezenterki.

Komplementy zebrał również Mateusz Hładki. "Świetnie się was ogląda", "Wspaniały duet", "Mateusz pozytywnie zaskoczył" - czytamy. Myślicie, że stacja powinna wziąć go pod uwagę przy kompletowaniu nowych prowadzących? Widzowie z pewnością będą chcieli zobaczyć, jak w tej roli poradzi sobie wspominany wcześniej Jan Pirowski. Produkcja niestety jak na razie nie poinformowała, kiedy będzie można go zobaczyć na kanapie "DDTVN".

Małgorzata Tomaszewska i Jan Pirowski zachwycili szefostwo

Choć prezenter nie pojawił się 20 sierpnia na antenie "DDTVN", to 14 sierpnia miał okazję odbyć z Tomaszewską próbę generalną, której przyglądała się cała produkcja. "Gosia i Janek świetnie czuli się ze sobą w studiu. Na korytarzach TVN mówi się, że 'góra' jest zadowolona i widzi w tym duecie duży potencjał" - przekazał informator Plotka.