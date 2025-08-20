Małgorzata Tomaszewska 20 sierpnia zadebiutowała w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN". Na ekranie towarzyszył jej Mateusz Hładki, który w ostatniej chwili zastąpił Jana Pirowskiego. Prezenter przebywa obecnie w Sopocie, gdzie trwa festiwal Top Of The Top. To właśnie on miał razem z Tomaszewską spróbować swoich sił na kanapie "DDTVN". Jak wiadomo, stacja testuje nowych prowadzących, którzy być może w przyszłości dostaną szansę, by na dobre zagościć w studiu śniadaniówki. Po debiucie Tomaszewskiej w sieci zaroiło się od komentarzy. Prezenterka zebrała same komplementy.
Widzowie zachwycali się naturalnością i pozytywną energią prezenterki. Wszyscy zgodnie przyznali, że Tomaszewska wniosła do studia potrzebny powiew świeżości. "Gosia daje tyle dobrej energii", "Gosia to najpiękniejsza dziennikarka w tym kraju. Świetna dykcja, wizerunek... Brawo", "Gosia! Nareszcie jesteś. Tworzysz wspaniałą atmosferę!", "Małgosia, obłędna, naturalna, skromna, z klasą, z uśmiechałem, z radością życia, wspierająca, słuchająca no i teraz przemawiająca do naszych serc. Małgosiu, bardzo się cieszę, że będziesz nas zapraszać do studia TVN" - czytamy. Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu, co wy myślicie o debiucie prezenterki.
Komplementy zebrał również Mateusz Hładki. "Świetnie się was ogląda", "Wspaniały duet", "Mateusz pozytywnie zaskoczył" - czytamy. Myślicie, że stacja powinna wziąć go pod uwagę przy kompletowaniu nowych prowadzących? Widzowie z pewnością będą chcieli zobaczyć, jak w tej roli poradzi sobie wspominany wcześniej Jan Pirowski. Produkcja niestety jak na razie nie poinformowała, kiedy będzie można go zobaczyć na kanapie "DDTVN".
Choć prezenter nie pojawił się 20 sierpnia na antenie "DDTVN", to 14 sierpnia miał okazję odbyć z Tomaszewską próbę generalną, której przyglądała się cała produkcja. "Gosia i Janek świetnie czuli się ze sobą w studiu. Na korytarzach TVN mówi się, że 'góra' jest zadowolona i widzi w tym duecie duży potencjał" - przekazał informator Plotka.
