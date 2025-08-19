Tegoroczny Top of the Top Festival w Sopocie rozpoczął się 18 sierpnia. Na drugi dzień imprezy zaplanowano konkurs o Bursztynowego Słowika, który przeplatany był występami dobrze znanych artystów. O muzyczną statuetkę walczy w tym roku m.in. Skubas, który na scenie zaprezentował się z piosenką "Na dystans". Widzowie festiwalu w Sopocie byli pod ogromnym wrażeniem jego występu.

Top of the Top Festival w Sopocie. Skubas zachwycił widzów

W tym roku o Bursztynowego Słowika walczy grupa artystów, wśród których znajdują się zarówno ci, którzy stawiają dopiero pierwsze kroki, jak i ci, którzy od dawna są dobrze znani na polskiej scenie muzycznej. Na sopockiej scenie prezentują się m.in. Mery Spolsky, Red Lips, Wiktor Waligóra, Carla Fernandez czy Michał Szczygieł. Wygląda jednak na to, że to Skubas ma największe szanse na podbicie serca widzów w tym roku. Dali temu wyraz w komentarzach. "Bardzo dobry występ, jak na razie mój faworyt", "Piękne, ale głos", "Super występ" - entuzjazmowali się po jego występie.

Podczas tegorocznego Top of the Top Sopot Festivalu na scenie pojawił się także Chris Cugowski, występujący pod pseudonimem Phero. Syn Krzysztofa Cugowskiego zaprezentował się w wyrazistej stylizacji i mocnym makijażu, co - podobnie jak sam występ - wzbudziło spore emocje i wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Reakcje widzów były mieszane. Część internautów nie kryła krytyki, wskazując m.in. na niedopracowaną dykcję czy brak siły wokalu. "Nie powala", "Dużo pracy przed nim" - pisano w komentarzach. Pojawiły się jednak także bardziej wyważone i pozytywne opinie. Niektórzy chwalili charyzmę i sceniczny wizerunek Phero: "Nie moja bajka, ale coś w nim jest", "Świetna charyzma", "Zagłosuję na niego - ma potencjał". CZYTAJ TEŻ: Zapendowska poproszona o ocenę festiwalu w Sopocie. Takich słów nikt się nie spodziewał.