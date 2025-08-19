Powrót na stronę główną
Występ syna Cugowskiego w Sopocie podzielił widzów. Wielkie emocje i lawina komentarzy
Chris Cugowski zaprezentował się na scenie podczas Top of The Top Sopot Festival. Jego występ rozpoczął dyskusję w mediach społecznościowych.
Trwa Top of The Top Sopot Festival. Wokaliści walczą o Bursztynowego Słowika. Na scenie zaśpiewali m.in. Carla Fernandes oraz Michał Szczygieł. Swoje umiejętności pokazał także Chris Cugowski, czyli syn Krzysztofa Cugowskiego. Jego występ wywołał niemałe poruszenie w mediach społecznościowych stacji TVN.

Chris Cugowski na scenie w Sopocie. "Nie powala"

Internauci podzielili się swoimi opiniami na temat występu syna Krzysztofa Cugowskiego, który zaprezentował się na scenie pod pseudonimem Phero. Zaśpiewał w oryginalnej kreacji oraz mocnym makijażu. "Nie powala", "No nie wiem, nie wiem. Nic innego nie możecie napisać o synu Cugowskiego. Prawda jest taka, że dużo pracy przed nim w tym z dykcją", "On mi podszedł, głos jeszcze słaby, ale charyzma dobra", "Nie moja bajka", "Takie śpiewanie na siłę" - czytamy. Nie zabrakło także bardziej pozytywnych komentarzy. "Brawo! Nie słucham takiej muzy, ale chłopak jest naprawdę dobry. Zagłosuję na niego", "Charyzma dobra", "On mi podszedł" - pisali internauci. A co wy sądzicie o tym występie? Dajcie znać w sondzie na dole strony. 

Artykuł jest aktualizowany.

