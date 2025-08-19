Zbliżający się jubileusz 20-lecia programu przynosi sporo nowości, a jedną z nich miał być debiut nowego duetu prowadzących - Małgorzaty Tomaszewskiej i Jana Pirowskiego. Oboje są już znani widzom TVN - Tomaszewska wcześniej prowadziła reportaże i format "Projekt Plaża", a Pirowski miał okazję poprowadzić wakacyjne wydania śniadaniówki. 14 sierpnia odbyła się ich próba generalna, która według medialnych doniesień wypadła bardzo dobrze. Ich wspólny występ zaplanowano na środę 20 sierpnia i miał być swego rodzaju testem, który zadecyduje o przyszłości tej pary w programie. Przed debiutem niespodziewanie ogłoszono jednak zmianę - pomimo wcześniejszych zapowiedzi w roli prowadzącego nie zobaczymy Pirowskiego.

Małgorzata Tomaszewska poprowadzi "Dzień dobry TVN" z Mateuszem Hładkim

Zamiast wcześniej zapowiadanego duetu Tomaszewska-Pirowski, środowe wydanie programu Małgorzata Tomaszewska poprowadzi u boku doświadczonego prezentera TVN, Mateusza Hładkiego. Informację tę potwierdzono w relacji na Instagramie programu, wzbudzając tym samym niemałe poruszenie wśród fanów śniadaniówki. "Środa w 'Dzień dobry TVN'. W naszym sopockim studiu gwiazdy, które umilą nam czas jesienią; Dorota Szelągowska i jej supermoce pogromczyni chaosu; Ewa Gawryluk, Edyta Zając i Iza Krzan opowiedzą nam o wakacyjnych wpadkach" - napisano na oficjalnym Instagramie "Dzień dobry TVN". Zapowiedź opatrzono zdjęciem Tomaszewskiej i Hładkiego.

Jak wynika z relacji pojawiających się obecnie na Instagramie Jana Pirowskiego, prezenter przebywa obecnie w Sopocie, gdzie trwa Top of the Top Sopot Festival.

"Dzień dobry TVN" we wrześniu będzie obchodzić 20-lecie

Obecnie "Dzień dobry TVN" prowadzone jest przez cztery duety: Dorotę Wellman i Marcina Prokopa, Paulinę Krupińską i Damiana Michałowskiego, Sandrę Hajduk i Macieja Dowbora oraz Ewę Drzyzgę i Krzysztofa Skórzyńskiego. We wrześniu program będzie obchodził swoje 20-lecie, a z tej okazji zaplanowano specjalne wydania z udziałem dawnych gospodarzy śniadaniówki, m.in. Kingi Rusin, Oliviera Janiaka i Bartosza Węglarczyka.