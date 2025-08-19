"Ranczo" to serial opowiadający o losach mieszkańców z niewielkiej miejscowości Wilkowyje. Chociaż produkcję zakończono w 2016 roku, to fani formatu wciąż czekają na nowe odcinki. Od miesięcy w mediach pojawiają się spekulacje na temat powrotu serialu. Teraz głos zabrał Wojciech Adamczyk, czyli reżyser "Rancza".

"Ranczo". Wojciech Adamczyk postawił sprawę jasno. Wiele zależy od decyzji TVP

Wojciech Adamczyk zdradził Plejadzie kulisy powrotu "Rancza". Decyzja o nakręceniu pięciu odcinków zamykających historię ma w dużej mierze zależeć od stacji TVP. - Nie wiemy jeszcze, czy Telewizja Polska będzie chciała się tego podjąć, bo nie chodzi tu o wznowienie serialu, ale raczej o pewien prezent dla naszych widzów, którzy są z nami już od 20 lat. Chcielibyśmy przygotować coś, co zamknie ten serial w odpowiedni sposób, a nie rozpoczynać nową realizację - to już nie jest możliwe. Bardzo zależy nam na tym, aby odwdzięczyć się naszym widzom za ich wierność i wsparcie przez te wszystkie lata - powiedział.

Niestety zdaniem Adamczyka zmiany władz stacji nie sprzyjają produkcji. - Wiemy, że w telewizji publicznej - podobnie jak w całej Polsce - zmiany na najwyższych szczeblach często powodują blokadę pewnych decyzji. Największym problemem nie są same zmiany, lecz to, że zatrzymują one proces decyzyjny: zanim obsadzone zostaną stanowiska, wszystko staje w miejscu. Niestety, w takich momentach kultura zawsze cierpi najbardziej - powiedział i wspomniał o ewentualnym terminie kręcenia nowych odcinków. - Bardzo byśmy chcieli, żeby teraz nie dochodziło do specjalnych zmian we władzach i żeby Telewizja Polska chciała wyprodukować te pięć odcinków, byśmy mogli je nakręcić w przyszłym roku. Obawiam się, że jeśli w przyszłym roku tego nie zrobimy, to będzie to już niemożliwe - dodał.

"Ranczo". Wojciech Adamczyk o fanach serialu. "Nie musimy zdobywać nowej publiczności"

Adamczyk zaznaczył we wspomnianej rozmowie, że powrót serialu to prezent dla wiernych fanów. Nie ma także wątpliwości na temat oglądalności nowych odcinków. - Myślę, że Telewizję Polską stać na taki projekt. Nie musimy zdobywać nowej publiczności. Wystarczą ci widzowie, którzy są z nami od lat. Jestem przekonany, że zapewnią oni fantastyczną oglądalność - dodał Wojciech Adamczyk.