"Ranczo" to serial opowiadający o losach mieszkańców z niewielkiej miejscowości Wilkowyje. Chociaż produkcję zakończono w 2016 roku, to fani formatu wciąż czekają na nowe odcinki. Od miesięcy w mediach pojawiają się spekulacje na temat powrotu serialu. Teraz głos zabrał Wojciech Adamczyk, czyli reżyser "Rancza".
Wojciech Adamczyk zdradził Plejadzie kulisy powrotu "Rancza". Decyzja o nakręceniu pięciu odcinków zamykających historię ma w dużej mierze zależeć od stacji TVP. - Nie wiemy jeszcze, czy Telewizja Polska będzie chciała się tego podjąć, bo nie chodzi tu o wznowienie serialu, ale raczej o pewien prezent dla naszych widzów, którzy są z nami już od 20 lat. Chcielibyśmy przygotować coś, co zamknie ten serial w odpowiedni sposób, a nie rozpoczynać nową realizację - to już nie jest możliwe. Bardzo zależy nam na tym, aby odwdzięczyć się naszym widzom za ich wierność i wsparcie przez te wszystkie lata - powiedział.
Niestety zdaniem Adamczyka zmiany władz stacji nie sprzyjają produkcji. - Wiemy, że w telewizji publicznej - podobnie jak w całej Polsce - zmiany na najwyższych szczeblach często powodują blokadę pewnych decyzji. Największym problemem nie są same zmiany, lecz to, że zatrzymują one proces decyzyjny: zanim obsadzone zostaną stanowiska, wszystko staje w miejscu. Niestety, w takich momentach kultura zawsze cierpi najbardziej - powiedział i wspomniał o ewentualnym terminie kręcenia nowych odcinków. - Bardzo byśmy chcieli, żeby teraz nie dochodziło do specjalnych zmian we władzach i żeby Telewizja Polska chciała wyprodukować te pięć odcinków, byśmy mogli je nakręcić w przyszłym roku. Obawiam się, że jeśli w przyszłym roku tego nie zrobimy, to będzie to już niemożliwe - dodał.
Adamczyk zaznaczył we wspomnianej rozmowie, że powrót serialu to prezent dla wiernych fanów. Nie ma także wątpliwości na temat oglądalności nowych odcinków. - Myślę, że Telewizję Polską stać na taki projekt. Nie musimy zdobywać nowej publiczności. Wystarczą ci widzowie, którzy są z nami od lat. Jestem przekonany, że zapewnią oni fantastyczną oglądalność - dodał Wojciech Adamczyk.
