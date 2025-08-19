Ci, którzy obserwują Gosię Andrzejewicz, z pewnością doskonale znają jej kurę Pierzynkę. Piosenkarka często pokazuje ją w mediach społecznościowych. W tym roku zabrała ją nawet do... kościoła. Tam w Wielką Sobotę wspólnie poświęciły koszyk wielkanocny. "Kurka Pierzynka to prawdziwa gwiazda, z którą dzisiaj wiele osób chciało sobie zrobić zdjęcie. Ksiądz proboszcz powitał kurkę z uśmiechem i poświęcił jej jajeczka. Kto wie, może jeszcze będzie rozdawać autografy i składać złote jajka?" - pisała dumna piosenkarka. Wygląda na to, że Pierzynka faktycznie będzie miała szansę zostać najsławniejszą kurą w Polsce. Od 1 września będziemy oglądać ją w telewizji.

Zobacz wideo O co chodzi w słynnej aferze z wygładzonym nosem Gosi Andrzejewicz? Piosenkarka wyjaśnia

Gosia Andrzejewicz z nowym programem. Fani zachwyceni

Piosenkarka odwiedziła niedawno studio TV Puls. 1 września na antenie TV Puls 2 zadebiutuje nowa poranna ramówka, w której znajdą się aż trzy premierowe programy. Wśród nich program Gosi Andrzejewicz "A kto to mówi?". Portal Press.pl informuje, że na ekranie wokalistce będzie towarzyszył aktor Jędrzej Taranek. Program ma być luźną propozycją na dobry początek dnia. Andrzejewicz i Taranek będą komentować ciekawostki ze świata oraz internetowe żarty w towarzystwie swoich zwierząt. Nie wiadomo jeszcze, z kim pojawi się aktor, ale wiadomo, że wokalistka będzie występować u boku swojej ukochanej kury. "Pierzynka w TV, to będę oglądać, na pewno, ze śliczną kurką", "Niesamowite! Kurka Pierzynka w TV, i to jeszcze na czerwonym dywanie! Dwie gwiazdy!", "Fenomen. Pierzynka doczekała się bycia gwiazdą", "Ko ko kocham to" - pisali zachwyceni internauci. Miejmy tylko nadzieję, że Pierzynka nie wygryzie swojej właścicielki.

Gosia Andrzejewicz pokazała, co działo się na jej ostatnim koncercie

17 sierpnia piosenkarka wystąpiła w Odrzykoniu. W trakcie show doszło do niespodziewanych scen. "Na piosence 'Lustro' moi fani się zaręczyli. Jestem przeszczęśliwa i serdecznie wam gratuluję. Julia i Michał, niech wasza miłość kwitnie jak najpiękniejsze kwiaty na wiosnę" - pisała podekscytowana Andrzejewicz. Również w komentarzach zaroiło się od gratulacji. Nagranie z tego wydarzenie znajdziecie poniżej.