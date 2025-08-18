Zbliża się nowy sezon słynnego tanecznego show. Już wiadomo, że w 17. edycji "Tańca z gwiazdami" nie zabraknie nazwisk, które przyciągną widzów przed telewizory. Wiadomo już, jakie duety wystąpią w programie. Wszystko stało się jasne 8 sierpnia. "Michał Czernecki i Julia Suryś już wkrótce pojawią się razem na parkiecie 'Tańca z gwiazdami'" - mogliśmy przeczytać na Instagramie. Niestety, w sieci pojawiła się rozczarowująca informacja. Wszystko wskazuje na to, że aktor ma kontuzję.

Zobacz wideo Zdrójkowski z przekazem dla Karolaka w TzG. "To niekoniecznie się z nim zgrywa"

"Taniec z gwiazdami". Jeden z uczestników nie wystąpi w programie? Chodzi o kontuzję

Uczestnicy 17. edycji "Tańca z gwiazdami" mają za sobą pierwsze treningi. Jak się okazało, Michał Czernecki nie mógł wziąć udziału w przygotowaniach. Okazało się, że aktor doznał kontuzji. Smutną wiadomość przekazał informator Pudelka. "Wystartowały treningi do "Tańca z gwiazdami", jednak Michał Czernecki nie wziął dziś udziału w zajęciach z powodu silnego bólu barku, który dokucza mu od dłuższego czasu. Na początku sierpnia aktor rozpoczął intensywne przygotowania do programu, jednak jeszcze przed wejściem na parkiet, podczas treningów kondycyjnych, ból w okolicach barku nasilił się na tyle, że musiał przerwać ćwiczenia i poddać się szczegółowym badaniom" - przekazał portal Pudelek. To nie koniec złych wiadomości. Informator dodał, że obecnie nie wiadomo, co dalej z udziałem Czerneckiego w show. "Jego udział w programie stoi pod znakiem zapytania" - czytamy.

"Taniec z gwiazdami". Julia Suryś o Michale Czerneckim. Ma wyrobioną opinię

Tancerka jeszcze niedawno wypowiadała się na temat Michała Czerneckiego. Co o swoim partnerze sądzi sama Julia Suryś? W rozmowie z Plotkiem tancerka kobieta kilka słów tuż po ogłoszeniu jej duetu. - Jestem bardzo podekscytowana faktem, że w tej edycji moim partnerem będzie Michał Czernecki. Śledzę jego twórczość: świetny aktor - wyznała Suryś. Tancerka nie ukrywała, że ma wobec tej edycji konkretne zamiary. Jakie szanse widzi w wygranej? - Chciałabym, żeby Michał miał świetny czas w tym programie i postaram się zarazić go miłością do tańca. Taki jest mój cel, a ocenę tego, czy jest szansa na Kryształową Kulę, zostawię jurorom i widzom - skwitowała w wywiadzie.