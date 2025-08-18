Don Vasyl to romsko-polski wokalista, tekściarz i kompozytor. Na scenie występuje od nastoletnich lat. Jest także organizatorem i pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów. Don Vasyl stale koncertuje po całej Polsce, ale znalazł także czas, aby wystąpić w programie "Pytanie na śniadanie" i pokazać swój ogromny dom w Ciechocinku.

"Pytanie na śniadanie". Don Vasyl pokazał garderobę. Luksusowo?

Mirosław Riedel, reporter "Pytania na śniadanie", odwiedził dom Don Vasyla w Ciechocinku. Wspólnie zjedli śniadanie w wielkim pokoju ozdobionym obrazami oraz eleganckimi krzesłami. Widzowie mogli się także przyjrzeć, jak wygląda garderoba muzyka. Pomieszczenie jest przepełnione scenicznymi kreacjami Don Vasyla. - Wszystkie te kostiumy są bliskie mojemu sercu, cały czas na scenie jestem przez 55 lat zawodowo oczywiście. No i przywiązany jestem do nich bardzo. (...) To nie są wszystkie buty, bo mamy remont jeszcze, więc gdzie indziej są schowane. No ale mamy dużo tych butów też, czasami mi się myli już, które mam zakładać, bo te buty są np. kolorowe - mówił Don Vasyl w programie "Pytanie na śniadanie" 18 sierpnia. Po zdjęcia domu muzyka zapraszamy do naszej galerii.

"Pytanie na śniadanie". Marzena Rogalska wróciła do programu. Widzowie zachwyceni

Obecność Don Vasyla w programie "Pytanie na śniadanie" nie była jedyną niespodzianką dla widzów. Format po dłuższej przerwie poprowadziła Marzena Rogalska. - Ja po 4,5 roku wróciłam do 'Pytania na śniadanie', no właściwie to wróciłam do siebie. Było tęsknione - zaczęła. - Dziesięć lat czekałem, no jeszcze parę lat i bym się nie doczekał, Marzenko... - dodał Łukasz Nowicki. Powrót prezenterki spotkał się z ciepłą reakcją publiki. "Z panią Marzenką aż chce się oglądać 'PnŚ'. Wspaniała kobieta, wulkan energii", "Świetnie się panią słucha i ogląda. Na pewno z panem Łukaszem stworzą udany duet", "Najlepszy duet na świecie", "Uwielbiam tych prowadzących", "Myślę, że powrót pani Marzeny Rogalskiej był strzałem w dziesiątkę" - pisali internauci.