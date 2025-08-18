18 sierpnia Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki powitali widzów programu "Pytanie na śniadanie". Prezenterka nie kryła poruszenia powrotem do porannego pasma. - Ja po 4,5 roku wróciłam do 'Pytania na śniadanie', no właściwie to wróciłam do siebie. Było tęsknione - zaczęła. Wspomniała o bliskiej relacji z Łukaszem Nowickim. - Przyjaźń nasza trwa dłużej niż dziesięć lat. Trzydzieści lat. (...) Cieszymy się - mówiła prezenterka. Na Rogalską czekała niespodzianka. Łukasz Nowicki podarował jej wielki bukiet kwiatów. - Mam ciary, nie wytrzymam tego - mówiła zadowolona. A jak jej debiut po powrocie ocenili widzowie?

"Pytanie na śniadanie". Widzowie zachwyceni Marzeną Rogalską. "Aż chce się oglądać"

W mediach społecznościowych produkcji pojawiły się zdjęcia z odcinka prowadzonego przez Marzenę Rogalską i Łukasza Nowickiego. Widzowie podzielili się swoimi opiniami o duecie gospodarzy oraz powrocie prezenterki. "Z panią Marzenką aż chce się oglądać 'PnŚ'. Wspaniała kobieta, wulkan energii", "Świetnie się panią słucha i ogląda. Na pewno z panem Łukaszem stworzą udany duet", "Najlepszy duet na świecie", "Uwielbiam tych prowadzących", "Myślę, że powrót pani Marzeny Rogalskiej był strzałem w dziesiątkę. Dobra energia i spontan. Z panem Łukaszem tworzą zgrany duet. Widać zawodową chemię", "Super", "Najlepsza para" - czytamy. A jak wy oceniacie powrót Marzeny Rogalskiej po dłuższej przerwie? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Pytanie na śniadanie". Marzena Rogalska popłakała się na antenie. Wszystko przez nagrania

Uwagę widzów przykuła także jedna sytuacja. Marzena Rogalska i Łukasz Nowicki zostali zaskoczeni przez Martę Surnik, która przygotowała dla nich krótkie klipy z przeszłości. Na nagraniach pokazano, jak Marzena Rogalska złamała hamak na wizji. Scena niezwykle rozbawiła prowadzących. Popłakali się ze śmiechu. Podobne odczucia mieli widzowie, o czym mogliśmy przeczytać na profilu produkcji. "Super prowadzący. Już się popłakałam ze śmiechu na wspomnieniach z Marzenką i Łukaszem" - napisała jedna z internautek.